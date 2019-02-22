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Авто
22.02.2019 14:08
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Испанцы возродили автомобильную марку из прошлого века и выпустят «аиста». Стоить «птица» будет более чем 160 млн рублей

Возрожденный автомобильный бренд Hispano Suiza покажет на автосалоне в Женеве суперкар Maguari HS1 GTC. Свое название автомобиль получил в честь американского аиста – эта же птица является символом самой марки. Суперкар выпустят тиражом всего 300 экземпляров, и обойдется он в 2,2 миллиона евро – около 163,5 млн рублей.

Как сообщает 22 февраля Autonews, под капотом у Hispano Suiza Maguari HS1 GTC установлен двигатель V10 объемом 5,2 литра. Этот мотор приводит в движение также Lamborghini Huracan и Audi R8. Агрегат был значительно модернизирован, доукомплектован двумя турбинами и двумя нагнетателями с электроприводом и выдает 1085 л.с. мощности и 1050 Нм крутящего момента.

Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Разгон с места до 100 км/ч у Maguari HS1 GTC занимает 2,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 380 км/ч.

Испанцы возродили автомобильную марку из прошлого века и выпустят «аиста». Стоить «птица» будет более чем 160 млн рублей

Суперкар построен на основе концепта Hispano Suiza Gran Turismo Coupé 2010 года, который, в свою очередь, был выполнен на базе купе Audi R8. Автомобиль получил легкий полностью карбоновый кузов, карбон-керамические тормоза, активную подвеску, а также 22-дюймовые колеса спереди и 23-дюймовые сзади.

В настоящее время Maguari HS1 GTC находится на завершающей стадии разработки. Первые автомобили доберутся до покупателей в конце 2019 года. При этом к первым десяти экземплярам компания добавит набор аксессуаров для водителя: изготовленные вручную перчатки, ботинки и набор багажа, пишет «Мотор».

Испанская марка Hispano Suiza просуществовала с 1904 по 1968 годы, но в итоге обанкротилась. Изначально компания специализировалась на производстве автомобилей класса «люкс», но затем также стала выпускать авиационные двигатели. Осенью 2018 года было заявлено о возрождении марки – на Женевском автосалоне в марте 2019 года компания представит электромобиль Hispano Suiza Carmen. Его производство наладят в Барселоне.

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