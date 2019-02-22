Спасибо, родина: бездомный майор "Тайфуна" на кресле-каталке

Кавалер ордена Мужества Коля Евтух с перебитым позвоночником ютится на базе спецназа "Тайфун". Изуродованный боевиками Гелаева, повторяет: "День прожил – спасибо".

Николай Евтух, фото - Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"

В фильме "Рембо" герой посоветовал: "Начиная войну, не забудьте мешки для трупов". Жизнь добавляет: и кресла-каталки. Наша история – тоже о победителе, но если ее снять в художественном жанре, зрители зал будут покидать с отвратительным ощущением.

Кого кривая выведет к базе отряда спецназначения "Тайфун" УФСИН на улице Латышских Стрелков, тот увидит приземистый корпус красного кирпича. На фасадах таких бойцы стройбата обычно выкладывали дату строительства. Здесь без нумерологии. Хроника же начинается в холле. Над гранитной плитой с трещиной-молнией – фотографии погибших бойцов с короткими датами. Все успели лишь зацепить XXI век. Налево комната три на четыре метра. Тут более года живет ветеран боевых действий Николай Евтух.

- Они вожака ждали. Придёт — будут реванш готовить, не придет — значит, надо думать, как социализироваться. Гелаев – сиделец, и в отряды свои отморозков набирал. Набери в поисковике "спецназ Гелаева" – и все понятно. Само Комсомольское – это укрепрайон по сути. Подвалы домов так оборудованы, что в них авиабомбардировку можно пережить. В лестничных ступенях — бойницы. Ты же в дом не через окно заходишь. По тебе через эти прорези по ногам огнём, а потом гранатами забросают. Так ижевских ребят положили. Сам Гелаев – в ущелье, оно такое, с козырьком. Его и авиацией не достать. Между ущельем и Комсомольским движение. Одни к Гелаеву уходят, другие мелкими группами в село возвращаются. Ротация. Тут же мирное население – кто уходить не хочет, кого боевики не пускают. В Комсомольском разные структуры работали. Тут и Минобороны, и МВД, и УФСИН, и внутренние войска, но такое впечатление, что единого центра принятия решения не было. Днём зачистку проведешь, вечером отойдешь на позиции, а утром участок уже не контролируется, – рассказал 47news о тех мартовских днях 2000 года ветеран "Тайфуна", участник боевых действий в Чечне Владимир Родзивилов.

На штурм Комсомольского Гелаев повёл своих 5 марта, когда был подавлен пост мотострелков. Боевики практиковали беспорядочный огонь из всего что есть, так, чтобы голову не поднять. Под такой шквал 8 марта попали бойцы "Тайфуна" на пригорке рядом с невысоким забором из лозы. Среди принявших бой был 26-летний инструктор-взрывник лейтенант Владимир Широков. Он погиб после прямого попадания из гранатомета в грудь.

- Они знали, что питерский спецназ работает. Даже после того, как в Володю из гранатомета попали, огонь не прекращали, продолжали тело расстреливать, – рассказывает Родзивилов.

Вытащить останки попытался Николай Евтух.

В погонах Николай с 1993-го, в "Тайфуне" – с 1997-го. Восстанавливать конституционный строй в Чечне отправлялся опытным. 8 марта 2000 года в бою за предгорное село Комсомольское Урус-Мартановского района Чеченской Республики его, 24-летнего, нашла пуля "гелаевца". Полное разрушение спинного мозга на уровне 11-12 грудных позвонков. Звенья госпиталей сложились в цепочку Моздок — Ростов-на-Дону — Военно-медицинская академия в Петербурге — больница №40 Сестрорецка. Орден Мужества, медаль "За отвагу", орден Александра Невского и медаль Суворова. Майор, кандидат мастера спорта по дзюдо, орден Мужества за этот бой, медаль "За отвагу", орден Александра Невского и медаль Суворова за бои с Хаттабом и… паралич того, что от пояса.

В Петербурге Николай получает двушку в новой высотке на проспекте Пятилеток. Они положены героям и инвалидам. Процедура запроса УФСИН в Смольный была стандартной, а заселение в новостройку не сказать чтобы быстрым. И в начале нулевых строительный рынок хандрил, срывая сроки и тасуя застройщиков. "Тайфун" за свой счет организовал на 60 квадратах среду, именуемую доступной: расширенные проёмы, поручни, система подвесов, специально оборудованная ванная. В квартиру майор спецназа вкатился в 2003 году не один, а с Динарой. Они познакомились в Астрахани, где у родственников боец пытался забыть Чечню. Она младше на четыре года, проявила заботу. Николай финансово помог ей начать учиться на бухгалтера. Подписи в ЗАГСе выглядели логичными. Венчание в церкви сулило – навсегда.

Квартиру на Пятилеток Николай и Динара Евтух заняли на основании договора социального найма от 28 ноября 2007 года. Его заключили ГУ "Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга" и Николай. Динару включили в договор как члена семьи нанимателя. В Петербург начала перебираться и семья астраханки. Николай переселению не противился, ему не привыкать в коллективе. Но гражданский быт чертовски отличается от армейского. Здесь очереди за номерками в поликлиники, стояния в сберкассах, походы в магазин. А время такое, что все время надо что-то выбивать, погашать, планировать, откладывать. Динара готова помочь мужу и просит его подписать доверенность с правом действовать от его имени в различных организациях. Так проще решать вопросы. Заехать в помещение нотариуса колясочник не смог из-за отсутствия пандуса, бумаги ему вынесли на подпись на улицу.

О том, что квартира ему больше не принадлежит, Николай узнал летом 2017 года. У него наступил страховой случай, а выплаты пришли небольшие. Когда готовил исковое заявление к страховщикам, получил форму 9. Изучил документ и установил, что квартира уже девять лет как принадлежит Динаре на основании договора передачи. Есть и договор о приватизации, где его нет. Зато в квартире уже прописан ее, но не его, годовалый сын. Здесь же вольготно себя чувствует тот, кого принято именовать сожитель. К ноябрю 17-го прошедший чеченские бои Николай не выдержал атмосферу на Пятилеток. Со всем, что был способен взять, покатил в единственное место, куда мог, — в красный кирпичный корпус на Латышских Стрелков. Понятно, что "Тайфун" своего не бросил.

Теперь пространство, где живет Николай, напоминает уменьшенный оптовый склад. В том смысле, что тут все в каких-то ящиках и упаковках. Без расфасовывания по баночкам-скляночкам и чулочкам. Если чай — то сразу несколько коробов в сотню пакетиков, если мед — то пару больших банок, если наборы свечей – то под сотню фитилей, батареи бутылей с водой. Все это приносят товарищи. Николай и сам делает выезды в магазин, но они зависят от погодных условий. В гости к нему корреспондент 47news шел, например, как канатоходец – улица Латышских Стрелков была одним сплошным катком.

На свободных от вещей двух квадратах боец держит себя уверенно. В том смысле, что может крутануться в нужном направлении, чтобы взять нужную вещь. Так ведут себя на автомобильных конвейерах многорукие запрограммированные аппараты, вклинивающие до миллиметра выверенно нужную деталь. Кухня тут же. Душ и уборная рядом, но туда уже только с помощью ребят. Они возят его в Ледовый дворец, он тоже на Пятилеток. Хоккейный клуб СКА даёт УФСИН несколько билетов на свои матчи. На играх он забывает о реальной жизни.

Свой день Николай описывает довольно скупо, распорядок умещается в пару предложений:

– Просыпаться плавно стараюсь. Душ. Холодная водичка. Упражнения разные делаю. Музыку послушаю. Раньше рок не очень нравился, теперь с классикой смешанный полюбил. Перехожу к духовным практикам. Потом чтение. По философии книги. Друзья заходят.

Сегодня ему ближе всего буддизм. У колес его кресла – два огромных молота, но это для физических упражнений. На тумбочке в переплетах – чуть ли не вся мудрость Востока и Европы.

– Тут Авиценна, Лао-Цзы, Конфуций, Парацельс. Одну фразу прочитаешь, а потом неделями можешь ее в мозгу крутить, через себя пропускать. Потом она в глубину тебя уйдет, и ты что-то понимать начинаешь, – перелистывает Николай.

Рассуждая о своем, Николай постоянно цитирует великих, в глазах собеседника ищет ответа. Дескать, понимаешь, о чем я. Если видит, что не туда копнул, не расстраивается:

– Можно тысячу книг в жизни прочитать, но если ты их в жизни не применил, то грош им цена. Понимаешь? Мы одинаковыми рождаемся, а до конца людьми не все добираются. На могилах пишут дату рождения, потом черточка идёт, а потом еще одна дата. Так вот, важно, каким ты к этой последней цифре придешь. Когда встречаюсь с новым человеком, первый вопрос – а зачем он в данный момент в мое пространство попал. Я улыбаюсь, когда вижу человека естественным. Знаешь, когда родители за своим ребенком наблюдают – он там какие-то корявые первые шаги топает – они смеются. Я вот тоже смеюсь. Если кто-то от меня с улыбкой уходит, то и мне приятно. Когда я на коляске, я не прошу себе помогать, только если совсем критично. Зачем людей напрягать. Но если кто-то помочь хочет, так я не сопротивляюсь. Помоги человеку добро сделать. И сам им каждый час своей жизни наполняй. Текущим моментом живи. День прожил — спасибо, ночь — здорово. Себя слушай, свои ощущения. Я свою книгу читаю. Что до каких-то чеченских воспоминаний. Тянуло. Но в бой не нужно рваться, к нему надо готовым быть. Линия фронта проходит там, где ты находишься, – рассказывать о своей философии Николаю нравится явно больше, чем описывать распорядок своего дня.









– Добиваюсь возвращения в исходное состояние договора социального найма, то есть в 2008 год, когда Николай был основным нанимателем квартиры. Именно в этой точке произошла приватизация квартиры. После этого там стали проживать и родственники бывшей супруги моего подзащитного. Считаю, что договор передачи квартиры в единоличную собственность Динары Евтух должен быть признан недействительным. Конечно, ситуация непростая, многое зависит от экспертизы. Порок воли оценочная категория, здесь есть место для внутреннего убеждения судьи, – заявил 47news представитель Николая Евтуха адвокат Егор Гавриленко.

Подскажем: 11 января судья Невского районного суда назначил проведение медицинской экспертизы. Просто в гражданском праве есть понятие "порок воли". Этим пороком страдают сделки, совершенные под влиянием заблуждения и обмана. У корреспондента 47news сложилось впечатление, что Николай "сам обманываться рад". Доверчив ведь настолько, что не раз попадался на удочку шарлатанам, обещавшим поставить его на ноги.

Поживите 18 лет парализованным – поверите хоть в вуду, хоть в ведьму.

– Ради Коли я бы сам повел бойцов в атаку на эту квартиру. И, поверьте, все было бы хорошо. Но война закончилась, время юристов теперь, – вздыхает генерал-майор Игорь Потапенко, кто также воевал в Чечне, он же начальник регионального УФСИН. – Жилого фонда у нас же нет. А Коля наш… А по существу вопроса – лирика все это.

Александр Калинин,

47news.ru