На Галапагосах нашли черепаху, которая считалась вымершей более 100 лет назад

Ученые нашли на Галапагосских островах черепаху, которая считалась вымершей 113 лет назад. Об этом 22 февраля пишет N+1.

Самку Chelonoidis phantasticus обнаружили на острове Фернандина. До этого в последний раз черепаху этого вида находили в 1906 году. В списке угрожаемых видов это животное находится в статусе «на грани исчезновения». Найти уникум удалось экспедиции эквадорского Национального парка Галапагос и американской некоммерческой организации Galapagos Conservancy. Животное перевезли в центр по разведению слоновых черепах на острове Санта-Крус. По данным ученых, черепахе исполнилось уже более ста лет.

A Chelonoidis phantasticus #tortoise, thought to have become extinct 100 years ago, was found hiding along Galapagos Island on Wednesday. pic.twitter.com/SFlkHyvo96