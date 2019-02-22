Петербургский семиклассник пришёл в школу с гранатой. Порадовать музей ему не удалось

Ученик одной из петербургских школ решил пополнить музейный фонд новым экспонатом. Находку с кладбища оценили сначала учителя, а потом взрывотехники. В коллекцию музея она так и не попала.

Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, инцидент произошёл накануне в одной из школ Адмиралтейского района. Тревогу там подняли после того, как семиклассник вынул из рюкзака нечто, сильно напоминающее гранату. Подросток рассказал, что нашел её неподалёку от кладбища в Кировском районе города. В находке он увидел достойный экспонат для школьного музея, в руки брал без особой опаски.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и области подтвердили случившееся, уточнив, что опасности действительно не было — от гранаты остался только корпус. Места в музее ему не нашлось, и остатки боеприпаса отправили на утилизацию.