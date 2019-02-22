«Как это возможно в цивилизованной стране?» Суд арестовал награждённого Путиным учёного

Центральный районный суд Новосибирска арестовал члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова, которого подозревают в мошенничестве на 1,3 млрд рублей и отмывании денег. Решение вынесено 22 февраля.

Как пишет местное издание «Тайга.инфо», заседание об избрании меры пресечения обошлось без внимания прессы, журналистов пригласили только на оглашение. Следователь ФСБ просил арестовать Покушалова, потому что он может «уничтожить доказательства» и скрыться от следствия. В СИЗО Покушалов пробудет до 19 апреля.

«Не понимаю, что происходит, не понимаю, в чем меня обвиняют. И как это возможно в цивилизованной стране?» — отреагировал ученый на решение суда.

Напомним, заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава Евгения Покушалова задержали в Новосибирске 20 февраля.