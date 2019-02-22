Происшествия
«Как это возможно в цивилизованной стране?» Суд арестовал награждённого Путиным учёного
Центральный районный суд Новосибирска арестовал члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова, которого подозревают в мошенничестве на 1,3 млрд рублей и отмывании денег. Решение вынесено 22 февраля.
Как пишет местное издание «Тайга.инфо», заседание об избрании меры пресечения обошлось без внимания прессы, журналистов пригласили только на оглашение. Следователь ФСБ просил арестовать Покушалова, потому что он может «уничтожить доказательства» и скрыться от следствия. В СИЗО Покушалов пробудет до 19 апреля.
«Не понимаю, что происходит, не понимаю, в чем меня обвиняют. И как это возможно в цивилизованной стране?» — отреагировал ученый на решение суда.
Напомним, заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава Евгения Покушалова задержали в Новосибирске 20 февраля.
Справка:
Евгений Покушалов родился в Томске, окончил Сибирский медуниверситет. В свои 44 года он автор и соавтор более 200 научных работ, лауреат Государственной премии в области науки и технологий 2016 года за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца.
В июне 2017 года президент Владимир Путин вручил Покушалову государственную премию «за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушениями ритма сердца». В 2018 году учёный в числе 300 финалистов конкурса «Лидеры России» был награждён грантом в размере миллиона рублей и получил возможность сотрудничать с наставниками из числа представителей власти и бизнеса.