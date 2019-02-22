Статистика ГИБДД показывает нашу зависимость от снега. А смертельное ДТП на Софийской – нет

Насколько сильное влияние оказывает погода на дорожную ситуацию, в очередной раз демонстрирует статистика ДТП, опубликованная управлением ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области на своей странице «ВКонтакте» 22 февраля.

Столько аварий, сколько было вчера, не регистрировалось с начала февраля. С 4-го по 6-е числа (понедельник, вторник, среда) число ДТП в Петербурге превышало 500, а уже в четверг, 7 февраля, опустилось до 476 и потом выше не поднималось. В четверг, 21 февраля, после метели, ГИБДД зафиксировала в городе 480 ДТП, в 12 из которых пострадали 13 человек, а в области 133 ДТП (число аварий в области за сутки редко переваливает за сотню), в четырёх из которых пострадали четверо.

При этом смертельное ДТП произошло в Петербурге уже вечером, после нескольких часов ясной погоды. По данным УГИБДД, 21 февраля около 21:55 у дома 30 по Софийской улице 30-летний мужчина на «Газели» при выезде с бокового проезда на главную дорогу не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с «Мерседесом» под управлением 36-летнего мужчины. Водители не пострадали, а вот пассажир «Мерседеса», мужчина лет 50 на вид, скончался на месте.

На фотографиях в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что удар пришёлся как раз на пассажирскую сторону.

Если вчера утром после снегопада загруженность улиц Петербурга выросла до 7 баллов, чего не было уже несколько дней, и в течение всего дня «Яндекс» сообщал о пробках, то сегодняшний максимум, по данным «Яндекс.Пробок», составил 5 баллов – на один балл меньше обычного.

В Ленобласти дорожники продолжают бороться со снегом. За сутки они убрали почти 10 тысяч километров региональных трасс и сбросили 300 километров снежных валов. На линии работают 434 единицы спецтехники, дорожники готовятся к мокрому снегу, сообщает «Фонтанке» пресс-служба областного дорожного комитета.