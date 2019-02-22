Футбольная газпромовская ротация. В РФС и «Зените» новые президенты

В российском футболе небольшая революция. О некоторых переменах было известно сильно заранее, а некоторые стали сенсацией. Отдел спорта «Фонтанки» пытается разобраться, что будет дальше.

Александр Дюков, фото - Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

У Российского Футбольного Союза и у "Зенита" новые президенты. РФС предсказуемо возглавил Александр Дюков. "Зенит" – сенсационно, зампред "Газпрома" Александр Медведев, известный ранее хоккейным и теннисным болельщикам.

Бывший исполняющий обязанности генерального директора Морского порта Санкт-Петербурга Александр Дюков публично появился на футбольном поле в марте 2008 года. Предыдущий руководитель «Зенита» Сергей Фурсенко ушел на главную должность в Национальную Медиа Группу, пост президента и председателя совета директоров занял Александр Валерьевич.

Надо признать, что именно в годы правления Дюкова «Зенит» вышел на однозначно лидирующие позиции в России и громко заявил о себе в Европе: именно генеральный директор «Газпромнефти» уволил Дика Адвоката и пригласил Лучано Спаллетти. За неполные 10 лет руководства Дюкова «Зенит» трижды выиграл золотые медали страны, два Кубка России, дважды выходил в весеннюю часть Лиги Чемпионов, завоевал два европейских трофея: Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Дюков — страстный болельщик «Зенита», на стадионе — с раннего детства (первый матч — против донецкого «Шахтера» в 1974 году), сам занимался футболом в клубе «Импульс» и фехтованием (кстати, вместе с петербургским девелопером Игорем Водопьяновым), принимал участие в корпоративных турнирах «СИБУРа» и «Газпромнефти» на позиции нападающего и нередко выигрывал.

Любопытно, что из 6 президентов РФС в новейшие истории: трое петербуржцы. Первым стал Виталий Мутко, эстафету у него подхватил Сергей Фурсенко. Выпускник ленинградского речного училища Виталий Мутко умудрился поруководить футболом дважды. Напомним, что в конце 2017 года нынешний специалист по вопросам строительства и регионального развития попал под санкции Международного Олимпийского Комитета: Мутко пожизненно запретили посещать олимпийские игры. С учетом предстоящего домашнего чемпионата мира Виталий Леонтьевич мудро предпочел уйти в сторону: 25 декабря 2017 года Мутко приостановил свою деятельность на посту в РФС, через 5 дней его исключили из состава Оргкомитета мундиаля.

Разговоры о том, что следующим президентом РФС станет Дюков, появились в конце 2018 года, официально свою кандидатуру Александр Валерьевич выставил 11 января. Комитет по развитию футбольного союза Дюков возглавил в еще 2016 году. Пресса писала, что решение принималось на самом верху и учитывало эффективность работы в «Зените». Достаточно быстро стало понятно, что он единственный кандидат на пост главы российского футбола. ФИФА и УЕФА не видят в безальтернативных выборах проблемы. Дюкова поддержали все региональные футбольные организации, и это серьезный показатель.

Сегодня, 22 февраля, на заседании исполкома РФС то, что два месяца было, по сути, формальностью, оформили в реальность – Александр Дюков глава РФС. В состав исполкома снова вошли руководители «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА Сергей Галицкий, Леонид Федун и Евгений Гинер. Должность председателя совета директоров «Зенита», на которую Дюков перешел с мая 2018 года, он покинул сразу после выборов.

Естественно, Дюков выступил с программным заявлением не самого зажигательного содержания: отечественный футбол находится на важном этапе своего развития (от себя отметим — уже последние сто с лишним лет); нужно использовать импульс чемпионата мира; аудитория болельщиков многочисленная, а будет еще больше; должны быть общие цели; важна правильная организация футбола; РФС должен сам привлекать источники финансирования. В общем, без сенсаций.

Куда важнее, на наш взгляд, высказывания нового главы РФС, произнесенные на важные темы за предыдущие годы. Александр Валерьевич категорический противник лимита на легионеров. Говорят, что уже летом существующий в российской премьер-лиге лимит будет кардинально изменен: если сейчас на поле должны выходить 5 русских футболистов, то новая трактовка будет касаться заявки на сезон и соотношение изменится на 10 к 15.

В 2015 году Дюков утверждал, что нужно активно сотрудничать с букмекерами, оценивая потенциальный объем рынка в 1,5-2 млрд рублей.

Новый руководитель РФС — за продажу пенных алкогольных напитков на стадионах.

Отмечалось, что помимо смены лимита грядет и появления пункта о обязательном включении 4 доморощенных футболистов в заявку на матч.

В РФС, судя по всему, грядут и кадровые перемены: в союз активно сватают работавших с Дюковым в «Зените» Максима Митрофанова и Илью Геркуса.

Александр Валерьевич однозначно стратег: будучи членом совета директоров «Зенита» он принимал участие в разработке концепции развития клуба до 2015 года; в комитете по развитию РФС — стратегии развития российского футбола до 2030 года.

Нежная подробность: за время написания этого текста появились новости, полностью сменившие новостную повестку. По информации «Фонтанки», в среду должно было состояться заседания совета директоров, на котором планировалось официально оформить уход Дюкова с поста председателя совета директоров. Совет перенесли. Как оказалось — на сегодня.

Если о переменах в РФС все было известно с прошлого года, то кадровые перестановки в «Зените» можно смело назвать сенсационными.

Сергей Фурсенко, вернувшийся в «Зенит» в мае 2017 года, уволился с поста президента клуба. Автор тезиса «3 кубка УЕФА за 10 лет» перешел на работу вице-президентом «Газпромбанка» и будет представителем банка в совете директоров «Зенита». Собеседники «Фонтанки» утверждают, что изначальный кредит доверия Фурсенко был подорван результатом, достигнутым в сезоне 2017-2018: «Зенит» занял в чемпионате 5 место и впервые в газовой истории клуба закончил сезон без трофеев и медалей. Полномочия Фурсенко были существенно ограничены решениями совета директоров в прошлом мае. Тогда же Дюков убедил Алексея Миллера назначить главным тренером Сергея Семака. Фурсенко был против и предлагал кандидатуру Дика Адвоката.

Теперь же одновременно на два поста — президента и генерального директора — был назначен Александр Медведев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» и генеральный директор «Газпром экспорта».

Выпускник Московского физико-технического института не чужой спорту человек: с 2008 по 2014 Медведев возглавлял КХЛ, получил Орден почета за большой вклад в развитие российского хоккея. С учетом президентской любви к хоккею, направление Медведев выбрал стратегически выигрышное. Фанатично любит хоккей: играл за сборную ПМЭФ в мае 2018 года, в СКА занимает должность заместителя председателя совета директоров и ездит на служебной машине с буквенным индексом СКА.

В последние годы увлекся большим теннисом: именно благодаря Александру Ивановичу в Петербурге появился женский теннисный турнир Ladies Trophy: при лоббировании Медведева соревнование получило лицензию WTA, которую выкупили у турнира в Антверпене. В прошлом году бывший сотрудник института мировой экономики и международных отношений АН СССР отправлял личный самолет за звездой мирового тенниса Сереной Уильямс, в этом — способствовал участию в соревновании Марии Шараповой (пусть и на один матч). Отметим, что еще с прошлого года в «Зените» советником по коммерческой деятельности работал Илья Кочеврин, многолетний заместитель Медведева как в «Газпромэкспорте», так и в КХЛ.

Елена Илюхина, Алексей Миллер и Александр Медведев//ФК "Зенит"

Исполняющей обязанности председателя совета директоров назначена Елена Илюхина, член правления «Газпромнефти» и генеральный директор «Лахта центра». Выпускница Санкт-Петербургского электротехнического университета (специальность — электронные приборы) отвечает за правовое и корпоративное обеспечение деятельности компании и имеет репутацию чрезвычайно эффективного управленца.

Как отметили собеседники «Фонтанки», пятничные назначения по сути обозначают тотальную победу Дюкова на футбольном поле: став президентом РФС, бывший начальник Миллера скорее всего будет де-факто играть серьезную роль и в «Зените».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»