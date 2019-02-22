ВЦИОМ: Мужчины ждут на 23-е путёвки и машины, а получают носки и парфюмерию

Российские мужчины мечтают, чтобы им вручили путевку на отдых, автомобиль, на худой конец — билеты на концерт. А вместо этого им дарят дезодоранты, парфюм и носки. О расхождении взглядов на подарки к 23 февраля сообщает ВЦИОМ по итогам своего опроса.

Прежде всего, социологи попытались выяснить, а чей праздник День защитника Отечества, по мнению россиян. Почти половина граждан считает, что это день всех мужчин (47%). Почти столько же (40%) уверены, что поздравлять надо только тех, кто служил в армии. 7% называют еще более строгий критерий — прохождение военной службы в данный момент. А 3% респондентов вообще равнодушно относятся к празднику, считая 23 февраля обычным выходным.

Что касается представлений о подарках, то, как выяснилось, они у мужчин и женщин отличаются сильно. 35% россиянок пойдут в магазин за парфюмерией, 29% – за сувенирами, 16% – одеждой и обувью, 13% – алкоголем, 12% отдадут подарок деньгами.

А вот о чем мечтают сами представители сильного пола: о туристической путевке (22%), автомобиле (17%), билете на концерт, в театр или ужине в ресторане (13%), деньгах (13%), смартфоне или другом гаджете (10%), книге (10%).

Выбирая подарок, женщины просто угадывают (31%), спрашивают напрямую (29%), покупают то, на то хватает денег (28%). 13% не ломают голову и дарят стандартный набор: дезодорант, парфюмерию и носки.