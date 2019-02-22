«Театр песни» пытается обжаловать решение суда по участку в устье Смоленки

Компания «Театр песни» подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда относительно участка в устье Смоленки. Ранее первая инстанция признала, что комитет по инвестициям законно отказал в предоставлении земли под строительство «Театра песни Аллы Пугачевой».

Информация о жалобе в 13-й апелляционный суд опубликована на сайте арбитража 21 февраля. 18 января суд отказал «Театру песни» в удовлетворении иска к комитету по инвестициям. Компания пыталась оспорить распоряжение ведомства от 10 сентября 2018 года «Об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов». В своем решении арбитраж обратил внимание на то, что Законодательное собрание Петербурга включило участок на пересечении Морской набережной и Смоленки в перечень зеленых насаждений общего пользования. Накануне законопроект прошел второе чтение.

Участок для строительства театра был выделен правительством в 2011 году. На нем должны были возвести концертный зал вместимостью до 12 тысяч человек. Стоимость проекта оценивалась в 15 млрд рублей. Строительство театра застопорилось, когда в суд обратился депутат Алексей Ковалев. В 2014 году парламентарию удалось оспорить выданные Смольным разрешительные документы.

Новое согласование чиновники так и не выдали, не помог даже суд. В 2017 году Смольный и «Театр песни» заключили мировое соглашение. По нему инвестору отводилось три месяца на отправку в комитет по инвестициям всех необходимых документов, но утвердить их Смольный отказался.

Осенью компания снова обратилась в суд — чтобы приостановить исполнение распоряжения правительства об отказе в предоставлении земли. Кроме того, «Театр песни» предпринял неудачную попытку добиться в арбитраже обеспечительных мер — запрета на изменение функциональной зоны Д (деловой застройки) на время рассмотрения иска. Поводом стало то, что комиссия по Генплану одобрила присвоение территории рекреационного статуса.