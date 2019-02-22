Рабочий день комитету по труду сократил Обама. Чиновники эвакуировались из здания на Галерной

Седьмой день минирований и эвакуаций в Петербурге открыли чиновники. На электронную почту комитета по труду и занятости пришло послание от имени американского президента.

О массовом исходе сотрудников из здания на Галерной, 7, около полудня 22 февраля сообщили в социальных сетях. В комитете по труду «Фонтанке» подтвердили эвакуацию, уточнив, что кабинеты опустели после стандартного для последней недели письма о якобы заложенной бомбе. При этом чиновники получили последнюю версию послания за подписью Барака Обамы. На неё подуставший от «Владимира Путина» автор рассылки перешёл накануне. Впрочем, совсем от имени российского президента он не отказался.

В четверг после писем от Володи и Обамы эвакуировали 205 объектов и проверили больше более 300 мостов в центре города. Кинологов на все адреса не хватает, и некоторым приходится ждать окончания проверки часами. В комитете по труду и занятости к работе пока не вернулись. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверять безопасность.