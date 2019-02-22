«Нам не хватает дворового, уличного футбола». Александр Дюков стал президентом Российского футбольного союза

Глава «Газпром нефти» и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков избран президентом Российского футбольного союза. Как передает 22 февраля «Спорт-экспресс», голосование было открытым, выбрали главу РФС «простым поднятием рук».

Вот так просто – поднятием рук, как в римском сенате, Дюкова выбрали главой РФС pic.twitter.com/OP5xaGCQzp — СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 22 февраля 2019 г.

Напомним, Дюков был единственным кандидатом на этот пост. После избрания ему придется покинуть должность в «Зените». В ходе выступления перед голосованием Александр Дюков много говорил о развитии детско-юношеского спорта.

«Детско-юношеский футбол должен получить развитие. Нам надо продолжить развитие и совершенствование инфраструктуры. Нужно больше полей, больше спортивных комплексов. Климат не позволяет играть больше 8 месяцев в году, это сдерживающий фактор. Поэтому нужно строить не только поля, но и манежи, сегодня их недостаточно. Мы должны задействовать все ресурсы для создания новой инфраструктуры», – заявил Дюков.

Он подчеркнул, что российскому футболу необходимы «не менее 10 тысяч [детских] тренеров с лицензией РФС и УЕФА». Также Дюков считает, что обучение в футбольных школах должно продолжаться не до 17 лет, а до 21 года. Наконец, обещает новый глава РФС заняться и развитием «массового футбола».