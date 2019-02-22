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22.02.2019 14:57
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«Аквилон Инвест» вывел в продажу готовые квартиры у метро «Звездная»

«Аквилон Инвест» вывел в продажу готовые квартиры у метро «Звездная»

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» вывел в продажу пул квартир в уже сданных корпусах первой очереди ЖК 4YOU, где сегодня идет заселение.

Как сообщили в «Аквилон Инвест», на сегодняшний день в доме осталось всего шесть свободных квартир. На выбор покупателей – однокомнатные, а также евро двух- и трехкомнатные варианты площадью от 32,3 до 54,6 кв.м. Стоимость квартир начинается от 4,7 млн рублей. Кроме того, в продаже остались единичные варианты машиномест в подземном паркинге и кладовых помещений, которые можно приобрести с использованием удобной рассрочки от застройщика.

Предлагаемые квартиры выполнены в соответствии с концепцией девелопера «Разумные метры», когда каждый квадратный метр жилья максимально функционален, а планировки уже содержат варианты оптимальной расстановки мебели. В квартирах выполнена предчистовая (белая) отделка, значительно экономящая время и средства на будущий ремонт. Стены выровнены и подготовлены под покраску, выровнен потолок, выполнена стяжка пола, полная разводка электричества с установкой розеток и выключателей, интегрированных разъемов для Интернета, телефона и антенны, установлены счетчики тепла, воды и света, качественные радиаторы отопления с встроенными терморегуляторами. В каждой квартире есть просторный остекленный балкон, поставлены энергоэффективные двухкамерные стеклопакеты.

«Аквилон Инвест»

Напомним, жилой комплекс 4YOU расположен в Московском районе Петербурга по адресу Среднерогатская улица, д. 12, корпус 1, строение 1. Дорога пешком до метро «Звездная» займет у жителей 15 минут, до ближайшего Пулковского парка – 10 минут. Не более 15 минут на автомобиле – до выездов на КАД и ЗСД, 20 минут – до аэропорта «Пулково» и исторических пригородов Пушкина и Павловска. Добраться до центра города можно за полчаса.

Всего в проекте 4YOU – шесть 18-этажных кирпично-монолитных корпусов с навесными вентилируемыми фасадами, подземными паркингами, удобными кладовыми и коммерческими помещениями на первых этажах. Возведение домов ведется в четыре очереди. I очередь (корпуса 1 и 2) уже заселяется, ввод II очереди (корпуса 3 и 4) намечен на конец 2019 года, III и IV очереди (корпуса 5 и 6) – на конец 2020 года. Сегодня цены на квартиры в комплексе стартуют с отметки от 2,6 млн рублей.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru

ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru

ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru

ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

 

 

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