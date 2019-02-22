В «СССР» лицензии нет. Бар заплатит два миллиона штрафа за продажу алкоголя без разрешения

Погружающий в советскую эпоху бар решил не встраиваться в современные законы и торговать выпивкой по старинке из-под полы. Но заплатить придётся по меркам сегодняшнего дня.

Как сообщается на сайте прокуратуры Петербурга 22 февраля, в баре «СССР» на набережной канала Грибоедова предлагали посетителям алкоголь, но лицензии на его продажу у заведения не было.

В отношении ООО «Полюс» и должностного лица возбудили административные дела о производстве и обороте алкоголя без лицензии, ещё два производства касались нарушений правил продажи спиртосодержащей продукции.

По результатам рассмотрения административных дел суд назначил штрафы в общей сумме более 2 млн рублей.

В ноябре сотрудники прокуратуры посетили «Угрюмочную» на улице Рубинштейна и также не нашли лицензии на алкоголь.