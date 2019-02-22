Смольный хочет утвердить план территории второго участка Восточного скоростного диаметра. Жители Невского района - против

Городские власти собираются утвердить проект планировки территории, который окончательно определит маршрут прохождения второго участка Восточного скоростного диаметра. Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, соответствующее постановление правительства уже проходит антикоррупционную экспертизу.

Как следует из документа, речь идет об участке между Витебским и Союзным проспектами. На публичных слушаниях, посвященных проекту планировки территории, который раз и навсегда утвердит маршрут прохождения магистрали, жители Невского района раскритиковали выбранную трассировку. Причины недовольства у петербуржцев понятные: в радиусе 100-150 м от будущей магистрали располагаются две школы, детский сад, несколько жилых домов, а допустимый уровень шума и выхлопных газов уже превышен или вплотную приближается к критической отметке.

Заверения чиновников, которые считают, что смогут обеспечить соответствие участка ВСД всем нормативам, не вызвали доверия у местных жителей, потому что расчетных показателей по шуму и уровню выхлопов чиновники не предоставили – они станут известны только после окончания проектирования самой магистрали.

Трассировка второго участка Восточного скоростного диаметра предполагается следующая: сначала над ж/д путями Витебского проспекта, потом магистраль пройдет рядом со станцией метро «Волковская» и приведет еще к одному транспортному узлу, в районе перспективной пробивки Софийской улицы. Дальше платная дорога проследует до следующего узла на пересечении с Глухоозерским шоссе и улицей Седова, откуда вдоль железной дороги двигается на другой берег Невы к последнему на втором участке ВСД транспортному узлу близ Ладожского вокзала, на пересечении с перспективной пробивкой улицы Седова. Общая протяженность второго участка — 6,9 км.

На этом же участке планируется строительство переправы в створе Фаянсовой-Зольной, но что именно это будет – мост или подводный тоннель – власти пока не выбрали.