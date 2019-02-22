Финляндия ужесточает закон о беспилотниках. Полиции разрешат сбивать дроны

В Финляндии с марта 2019 года вступят в силу изменения в закон о беспилотниках, ужесточающие правила их использования, пишет Yle.

Так, полиция сможет предотвращать и запрещать полеты беспилотных летательных аппаратов, например, вблизи места происшествия или "в целях общественной безопасности". Также власти получат право при необходимости останавливать дроны.

По данным финского агентства транспорта и связи Traficom, в прошлом году в Финляндии было 12 опасных ситуаций с беспилотниками, например, полёт на опасном расстоянии рядом с самолётом, когда чудом удалось избежать столкновения. Законопроект также включает предупреждения о том, что коптеры могут быть использованы для транспортировки взрывчатых веществ или ложных базовых станций, которые могут перехватывать трафик данных. Запретят движение и вблизи атомных электростанций и нефтеперерабатывающих заводов.

Законопроект 22 февраля должен быть одобрен президентом.

Ранее сообщалось, что о создании подразделения дронов задумалось финское министерство обороны, а пограничники намерены поставить на патрулирование границы автоматические дроны с тепловизорами.