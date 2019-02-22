Происшествия
«С ним хорошее сообщество, есть о чем людям пообщаться». Адвокат рассказал о жизни бизнесмена Калви в СИЗО
Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви сидит в СИЗО в камере с «интеллигентными и приятными людьми». Об этом 22 февраля телеканалу «Дождь» рассказал его адвокат Дмитрий Клеточкин.
«Восемь человек вместе с ним в камере. Он вполне доволен. Говорит, очень интеллигентные, приятные люди, с ним хорошее сообщество, есть о чем людям пообщаться. Чувствует себя для тех условий просто отлично», — заявил Клеточкин.
Он уточнил, что Калви «настроен на борьбу» и находится в бодром состоянии духа. Адвокат подчеркнул, что надеется добиться перевода своего подзащитного под домашний арест. Ранее за это выступили глава РФПИ Кирилл Дмитриев и главы пяти бизнес-ассоциаций.
Справка:
Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.
Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру, Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.
Напомним, что Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в РФ было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.