«С ним хорошее сообщество, есть о чем людям пообщаться». Адвокат рассказал о жизни бизнесмена Калви в СИЗО

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви сидит в СИЗО в камере с «интеллигентными и приятными людьми». Об этом 22 февраля телеканалу «Дождь» рассказал его адвокат Дмитрий Клеточкин.

«Восемь человек вместе с ним в камере. Он вполне доволен. Говорит, очень интеллигентные, приятные люди, с ним хорошее сообщество, есть о чем людям пообщаться. Чувствует себя для тех условий просто отлично», — заявил Клеточкин.

Он уточнил, что Калви «настроен на борьбу» и находится в бодром состоянии духа. Адвокат подчеркнул, что надеется добиться перевода своего подзащитного под домашний арест. Ранее за это выступили глава РФПИ Кирилл Дмитриев и главы пяти бизнес-ассоциаций.