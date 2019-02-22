Окунувшего головой в унитаз школьника задержали. Пятиклассник продолжает возмущать окружающих своим поведением

В Приморье задержан житель города Большой Камень, который окунул головой в унитаз пятиклассника в местной школе.

«Подтверждаем, один человек задержан», – сказал представитель регионального СУСК РФ, слова которого 22 февраля приводит РИА Новости.

Ранее по факту было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль, из хулиганских побуждений).

При этом сам юный герой продолжает хулиганить, пишет местное издание Deita.ru. Как утверждают жители Большого Камня, пятиклассник со своей компанией ходит по улицам города и бросает петарды в прохожих.

Напомним, самосуд над 12-летним учащимся родители других детей устроили 20 февраля, после того, как мальчик жестоко избил одноклассницу. Как утверждает супруга задержанного, ее муж сначала пытался поговорить с агрессивным ребенком, но тот в ответ начал оскорблять взрослого человека. Тогда разъяренный мужчина завел подростка в школьный туалет и макнул головой в унитаз. Сразу же после этого в учебное заведение вызвали полицию.

После того, как о ситуации узнал не только весь город, а вся Россия, родители других детей заявили следствию, что юноша терроризировал других детей больше двух лет, но ни педагоги, ни правоохранительные органы не предпринимали никаких мер. Директор школы и классный руководитель сейчас отстранены от работы.

Мальчика с девиантным поведением воспитывает только бабушка.

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