На создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами 11 регионов получат 295 млн рублей

В 2019 году 11 регионов России, принимающих участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, получат 295 млн рублей, сообщает 22 февраля пресс-служба Минтруда.

На заседании правительства был одобрен подготовленный Минтрудом проект распоряжения о распределении межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета субъектам РФ для софинансирования расходов на создание системы долговременного ухода.

Глава Минтруда Максим Топилин уточнил, что средства получат республики Мордовия и Татарстан, Камчатский и Ставропольский края, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская и Тульская области, которые входят в пилотный проект. Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами включает сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода.

Работа по реализации пилотного проекта по созданию данной системы проводится второй год, он должен быть реализован до конца 2021 года. В 2019-м в проекте принимают участие 12 регионов: 11 регионов софинансируются из федерального бюджета, а Москва ведет работу по созданию системы долговременного ухода за свой счет.

Предполагается, что в 2020-2021 годах в пилотный проект будут включены 18 и 24 региона соответственно, а в 2022 году в систему долговременного ухода должны войти все 85 регионов.

На 2020-2024 годы на создание системы долговременного ухода в федеральном бюджете предусматривается по 2 млрд рублей ежегодно, добавили в ведомстве.