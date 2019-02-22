«А что ещё было делать?» Жительница Самары выставила перед правительством гроб с покойником в напоминание о «мафии могильщиков»

В Самарской области умершего мужчину похоронили через две недели после смерти. Чтобы предать супруга земле, его вдове пришлось нетривиально привлечь внимание властей, а региональному правительству — посмотреть на мертвеца под своими окнами.

Как сообщает 63.RU 22 февраля, открытый гроб с мёртвым мужчиной выставили перед зданием самарского правительства накануне вечером. Очевидцы наблюдали странную акцию около двадцати минут. К приезду полицейских гроб на месте не застали, но получить отклик властей удалось.

@D_Azaroff мы так и не увидели Вашего желания помогать людям.Итогом всего стало наличие гроба с не захороненным телом. Он сейчас стоит у белого дома и ждёт Вашего решения, которое, судя по всему, не удастся воплотить.Ваши подчиненные вам врут, а Вы верите им. pic.twitter.com/zsQlwhLu6L — Туймасов Азат (@A_Tuimasov) 21 февраля 2019 г.

«Мне просто нужно было похоронить человека, а когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары, я была в шоке, что мне еще оставалось делать?» – позже рассказала РИА Новости Анна.

Её гражданский супруг умер 6 февраля, но похоронить его помешало сначала отсутствие денег, а потом «кладбищенская мафия». Выбранная ей ритуальная контора выдала направление на муниципальное кладбище, но 21 февраля похоронную процессию затормозили у ворот, а 20-30 человек, предположительно, со стороны конкурирующей фирмы не дали выкопать могилу.

В администрации на гроб под окнами отреагировали оперативно. Губернатор области Дмитрий Азаров дал поручение разобраться, в полиции сообщили, что проверят «войну могильщиков». Женщина от помощи отказалась.

«Сейчас мне уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. Мы обращались днем, когда нас не пускали на кладбище. Мне сейчас не надо ничем помогать, мне просто нужно было похоронить человека», – объясняет гражданская супруга покойного. В пятницу, 22 февраля, тело мужа похоронили в поселке Мирный, пишет 63.RU.