Лишенная прав стритрейсерша Багдасарян продолжает нарушать ПДД и не платить штрафы

Стритрейсерша Мара Багдасарян снова попалась в Москве на нарушении правил дорожного движения, хотя была лишена водительских прав еще в 2017 году. И уплачивать штраф дама не спешит.

Согласно информации, опубликованной в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, Багдасарян получила штраф в 2500 рублей за нарушения правил парковки. Как уточняет агентство городских новостей «Москва», 8 сентября 2018 года девушка не оплатила парковку на Неглинной улице. 28 января 2019 года по задолженности возбудили исполнительное производство.

Мара Багдасарян проходила свидетелем по делу о гонках с полицией на Gelandewagen сына замглавы ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова в мае 2016 года. Сама она в рамках этого дела получила 10 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. После этого Багдасарян неоднократно задерживали за нарушения ПДД, а также у нее обнаружили солидный долг по штрафам ГИБДД.

В 2017 году Савеловский суд по требованию прокуратуры лишил ее водительских прав пожизненно, однако злостную нарушительницу это не остановило, и она продолжала управлять автомобилем, за что ее неоднократно штрафовали инспекторы. В мае 2018 года Багдасарян попыталась оспорить лишение прав в суде, но суд оставил ее иск без удовлетворения.