«Правоохранители» работают не отмычкой, а кувалдой». «Технари» рассказали, как справиться с «минированиями» в Петербурге

Даже при наступлении «великого русского файервола» умелые руки смогут спрятать концы в воду. А вот на уровне «маршрутов» рассылок о «заминированиях» специалисты способны понять, реальна ли угроза, и, возможно, не гонять людей на улицу по каждой анонимке.

Роман Пименов/Интерпресс

Истинные «минёры» по Интернету останутся, скорее всего, «неуловимыми Джо». Два самых медийных «технаря» двух столиц, московский математик Дмитрий Богатов, которому поддержка Tor едва не вышла сроком, и петербуржец, бывший технический директор «ВКонтакте» Антон Розенберг через «Фонтанку» рассказывают, какие технические зацепки могут нарисовать правоохранительным органам портрет злоумышленника.

- В Петербурге шесть дней ежедневных «заминирований». Злоумышленник, который таким образом пытается сеять панику и заодно вымогает деньги, по нашей информации, пользуется браузером Tor (позволяет пользователю оставаться не обнаруживаемым территориально. – Прим. ред.). Известно также, что рассылает он свои письма вручную. Tor – лучший способ оставаться не обнаруженным при рассылке электронных писем?

«Евангелист» Tor Project Дмитрий Богатов: Tor хорошее решение. Протокол SMTP (простой протокол передачи почты. – Прим. ред.), которым мы пользуемся до сегодняшнего дня, создавался, когда Интернет был маленький и дружелюбный. Теоретически, чтобы отправить письмо кому-либо, не нужно никакой инфраструктуры – это делается несложным запросом на 25-й порт (порт TCP 25 в рамках протокола SMTP. – Прим. ред.) . Некоторые принимающие сервера предъявляют более жёсткие требования (например Google, отчего почта до них периодически не доходит). Так или иначе, но Tor позволяет скрыть единственную информацию – IP-адрес.

Программист Антон Розенберг: Tor – это и технология анонимизации, позволяющая скрыть истинный IP-адрес пользователя в сети Интернет, и браузер с поддержкой этой технологии. А уж письма рассылать или сообщения в соцсетях и форумах – дальше уже не важно. Tor – не единственный, но самый известный подобный инструмент, однако я бы не был уверен в стопроцентной анонимности. Это напоминает историю с Telegram – большинство пользователей свято верит, что он едва ли не самый надёжный и безопасный, но никогда не пытались даже разобраться, почему они в это верят, и даже не заглядывали в расширенные настройки безопасности.

- Можно ли технически установить местонахождение злоумышленника, учитывая, что известны адреса почты? Они «говорящие» – PUTIN.VOLODYA@LENTA.RU, PUTIN.CREMLIN@LENTA.RU, VOVAN.PUTIN@MYRAMBLER.RU. Каким может быть алгоритм действий?

Дмитрий Богатов: Теоретически, если предположить, что эти адреса и правда существуют, то, возможно, сохранилась информация о том, с какого IP-адреса эти ящики регистрировались. Это может быть очень слабой зацепкой, если регистрировались они не из-под Tor. А может быть, эти адреса просто придуманы (поле «От кого» технически можно сделать абсолютно любым).

Антон Розенберг: Электронная почта сама по себе – весьма древняя технология, создававшаяся в те времена, когда никто не думал даже о спаме. Отсюда масса проблем, в частности, при отправлении письма не обязательно даже быть владельцем указанного ящика, в качестве отправителя можно указать любой чужой ящик, хоть ЦРУ, хоть ФСБ. Впрочем, судя по названиям ящиков, скорее всего, письма отсылал их владелец. Тогда у почтового провайдера может быть какая-то информация, вроде IP-адреса, с которого ящик регистрировали, истории входов и т.д. Но все эти адреса могут быть замаскированы через Tor, если злоумышленник нигде не просчитался, регистрировал ящик тоже через Tor и т.д. Так что в общем случае установить его местонахождение невозможно, но для идентификации могут быть различные варианты: допущенные ошибки в процессе использования Tor, косвенная информация вроде других писем с этих ящиков, настройки браузера, время выхода в сеть, анализ орфографии и пунктуации. Теоретически можно даже пытаться идентифицировать человека по тому, как и с какой скоростью он набирает текст, как работает с сайтом через браузер. Но меня больше повеселила фраза в письмах-угрозах о том, что «бомба активируется с момента открытия письма». Это смешно, потому что в общем случае протокол электронной почты не предусматривает никаких автоматических уведомлений о прочтении. С тем же успехом можно послать бумажное письмо, в котором также написать, что «бомба активируется в момент открытия конверта или прочтения текста на бумаге».

- Можно ли обнаружить, через какие узлы получает доступ в Tor злоумышленник? И даст ли это эффект?

Дмитрий Богатов: Вряд ли. Впрочем, это бесполезно. Один из трёх узлов наверняка окажется вне вашей юрисдикции.

- Злоумышленник требует переводить деньги через конкретную платежную систему в Интернете. Эта информация позволяет отследить человека и в конечном итоге привлечь его к ответственности?

Антон Розенберг: Можно попытаться получить у владельца платёжной системы информацию о владельце аккаунта, но IP-адреса точно так же могут вести в Tor. Можно предположить, что злоумышленник до этого разбирался с этой платёжной системой, так что у него там есть аккаунт, которым он пользовался не через Tor. Это сужает круг до всех пользователей. Но вряд ли стоит записывать всех её пользователей в поголовно подозреваемые и проверять их всех. Отследить, куда перевели деньги, если кто-то их всё же перевёл, – ещё один способ попытаться найти злоумышленника. И вывести деньги, не оставив никаких следов, подозреваю, тоже сложная задача. Но не знаю, насколько высоки тут компетенции у наших правоохранительных органов.

- Меняется ли навык государства по выявлению злоумышленников, использующих средства для сохранения своей анонимности?

Дмитрий Богатов: Мне кажется, что ничего не меняется, за ненадобностью. «Правоохранители» работают не отмычкой, а кувалдой. Так, что граждане понимают, что под удар может попасть любой. Тех, кто призван курировать такую «работу», всё устраивает.

- В «деле математика Богатова» про «экстремистские высказывания» через Tor силовики вроде как нашли «истинного автора цитат». Человек признался и был осуждён. Как удалось его найти?

Дмитрий Богатов: Нашли? Думаю, что он уже был на карандаше: у него была судимость по 319 (УК РФ. Статья 319. Оскорбление представителя власти, а осуждённый житель Ставрополя был осуждён в особом порядке, так как признал вину до суда. – Прим. ред.).

Антон Розенберг: Пока государство старается скорее контролировать и запрещать, но поскольку до Великого китайского файервола и Интернета по паспорту всё ещё далеко, сохранить анонимность можно, а какие-то суперсредства у государства вряд ли есть. Речь не об одном шаге. В подозреваемые можно записывать хоть всех пользователей Tor. Шутка шуткой, а в США, подозреваю, так и делают. И если речь пойдёт о каком-то реально важном деле, скорее всего, проще будет не искать пути «расшифровать» цепочку анонимайзеров, а искать злого гения, «профессора Мориарти», по другим следам, исходя из того, что круг подозреваемых не так велик. Хотя в данном случае речь точно не о злом гении, а скорее о банальном жулике и аферисте. Но не Великим же файерволом перекрывать весь Интернет – это будет победой террористов, так как ущерб экономике будет несравнимо больше, чем плюсов от этого.

- Эксперты по кибербезопасности (крупные антивирусные компании) отказываются говорить с нами на тему методов поиска «лжеминёров», аргументируя тем, что если рассказывать, как ловить, то тот, кто не хочет, чтобы его поймали, получит полезную информацию. Соглашаемся с крупным бизнесом, зарабатывающим миллиарды на цифровых угрозах?

Дмитрий Богатов: Тезис логичный. Чем больше мы будем знать о технологичных способах, тем, конечно, больше будет знать потенциальный злоумышленник. Но это важно, так как тем более неудобные вопросы общество сможет задать правоохранительным органам.

Антон Розенберг: Раскрывать свои технологии расследования не стоит. Хотя, на самом деле, это может быть удача или везение в каком-то конкретном случае. Я не берусь ручаться за Tor просто потому, что не уверен в нём на 100%, и потому, что там точно есть масса подводных камней. Если кто-то не слишком умный поначитается и решит рассылать подобные письма, скорее всего, он вскоре совершит ошибку, по которой его, при желании, можно будет поймать. Скажем так, таков мой опыт борьбы со спамом в ВК и Telegram, большинство спамеров не были техническими гениями.

Но лучше всего такие проблемы решаются экономическим путём, талантливые хакеры и мошенники есть, и они занимаются теми делами, которые приносят деньги. Поэтому первое, что надо делать – не платить им. А второе – решить проблему эвакуаций по заведомо ложным угрозам. Вот это та область, где хорошие законы, вероятно, не помешали бы.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»