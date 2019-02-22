ДТП со скорой в Бобруйске попало на видео. Водителя зажало, фельдшера выбросило из салона

Карета скорой помощи, спешившая в больницу с роженицей, на перекрёстке столкнулась с «Фордом». Фельдшера выбросило на дорогу, водителя скорой зажало в салоне, а беременная пациентка через три часа родила мальчика. По официальным данным ГАИ, в результате этой аварии в белорусском городе Бобруйске пострадали три человека.

Как сообщает 22 февраля «Вечерний Бобруйск», 21 февраля около 18:40 43-летний водитель скорой (УАЗ «буханка») с включенными маячками цвета и звуковой сигнализацией на перекрёстке Минской улицы и Георгиевского проспекта проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Фордом Гелакси» под управлением 55-летнего бобруйчанина.

Машина скорой медицинской помощи принадлежит центральной районной больнице города Осиповичи. Автомобиль вёз жительницу соседнего райцентра в Бобруйский родильный дом.

Момент ДТП попал на видео. Заметно, как женщина (фельдшер) вылетает из салона на дорогу. Первую помощь ей оказали сотрудники бобруйского отдела Департамента охраны, которые в этот момент проезжали перекресток, пишет TYT.by. Они же с помощью очевидца выломали дверь УАЗа и пытались освободить водителя скорой, но пришлось ждать спасателей – мужчину зажало в кабине машины.

Видео: YouTube/Коммерческий Курьер Бобруйск

«Коммерческий курьер» цитирует сотрудника департамента охраны, ставшего свидетелем происшествия: «Мы выскочили из патрульной машины и сразу бросились к женщине, лежавшей на проезжей части. Оказали женщине первую помощь, потом с помощью водителя проезжавшего мимо Volkswagen вырвали дверь УАЗа и стали пытаться освободить водителя скорой. Было видно, что он сильно пострадал, поэтому приняли решение до приезда врачей его не трогать».

Видео: YouTube/Коммерческий Курьер Бобруйск

Дмитрий, представившийся сыном водителя «Форда», в группе «Подслушано Бобруйск» «ВКонтакте», утверждает: «У моего отца более 30 лет стажа, и он каждый день за рулём! И он скорую не видел и не слышал, как и водители в авто, за ним ехавшие, которые дают показания. <...> Я сын водителя «Форда». Там ехали мои родители, 55 лет. И музыку они не слушают вообще! Это для тех, кто пишет, что музло орёт. Зелёный включился, когда они ещё только подъезжали к светофору, метров за 50-80. Это для, кто пишет, что он трогался. По видео видно, что «Ауди» с противоположной стороны вообще уже успела проехать перекрёсток. Мой отец проехал уже большую половину перекрёстка, и только потом появилась скорая! Причём не тормозя вообще, на полном ходу. Скорую не видно вообще за машинами, там три полосы движения. Да и скорость у него была приличная. По правилам, он должен притормозить и убедиться, что его пропускают. <...> Жаль людей. Я был в приемном покое, сопровождал в скорой. Это жутко».

В результате ДТП были госпитализированы три человека. «Вечерний Бобруйск» перечисляет их повреждения. Водитель скорой получил травмы ног с переломом костей. Фельдшер – травму головы, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Пассажирка «Форда», 53-летняя супруга водителя, – травму головы, сотрясение головного мозга, травму ноги с переломом кости.

Роженица, по информации TYT.by, получила ушиб предплечья, но это не помешало ей родить здорового ребёнка.

«К нам она поступила в 19 часов, а в 22 часа родила мальчика, – рассказала изданию главврач. – Сама роженица из Осиповичей, 1983 года рождения. В её семье это уже второй ребенок, первый появился на свет в 2015 году».

Вес ребёнка – 4320 граммов, рост – 54 сантиметра. Роды прошли без осложнений, и сейчас малыш находится в одной палате с матерью, она себя чувствует хорошо.