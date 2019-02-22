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Финляндия
22.02.2019 11:32
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Выходные в Финляндии 23-24 февраля: Франтишек Купка и русская классика

В этот уик-энд в Хельсинки правит бал искусство: музеи показывают абстракциониста Франтишека Купку и сюрреалиста Рене Магритта. В спортивном Лахти снова устраивают лыжный марафон, а в Лаппеенранте зажигают свечи на льду озера.

Выходные в Финляндии 23-24 февраля: Франтишек Купка и русская классика

Франтишек Купка. Автопортрет (1910). National Gallery in Prague. © ADAGP, Paris.

В выходные в Финляндии ожидается солнечная погода, столбик термометра поднимется до плюс трёх – плюс шести градусов Цельсия. В воскресенье в северных регионах страны возможны дожди.
 
В Хельсинки 22 февраля в «Атенеуме» открывается первая в Финляндии выставка пионера абстрактного искусства Франтишека Купки. Ретроспектива представляет творчество знаменитого чешского художника с 1890-х по 1950-е годы. Посетители увидят его символические и футуристические полотна, иллюстрации для анархистских газет, примеры «машинного романтизма», а также композиции, для создания которых Купка использовал теорию цвета Ньютона и теорию музыки.
 
В музее Amos Rex продолжает работу выставка Рене Магритта. Первая в Финляндии экспозиция бельгийского сюрреалиста продлится до 19 мая. В музее представлены около ста работ художника из частных коллекций, среди которых «Лампа философа», «Великий век», «Слушающая комната».
 
22 и 23 февраля в театре Savoy состоятся концерты финской метал-группы Sonata Arctica. Музыканты выступят с акустической программой Acoustic Adventures. Билеты стоят от 40 евро.
 
23 февраля танцевальный театр Hurjaruuth продемонстрирует своё шоу Flora & Fauna. Представление, сочетающее танец и видеопроекции, рассчитано на зрителей старше двух лет. Билеты стоят 6 евро.
 
В Финском национальном театре в эти выходные обратятся к русской классике. 23 февраля покажут спектакль «Три сестры», а на малой сцене в этот же день будут идти «Братья Карамазовы». Билеты стоят от 37 евро.
 
Лахти 23 и 24 февраля примет 46-й лыжный марафон Finlandia, входящий в список официальных марафонов Международной лыжной федерации FIS. Соревнования пройдут на трех дистанциях (20, 32 и 50 км) свободным или классическими стилем. Зарегистрироваться на участие можно будет и утром в день соревнований.

Любителям техники, оказавшимся в Тампере, вероятно, любопытно будет взглянуть на прототип трамвая, который запустят в 2021 году. Он экспонируется в главном концертно-выставочном зале города Tampere Hall до 26 февраля.
 
В Лаппеенранте в субботу устроят зимний праздник для всей семьи. В городском порту будут организованы разнообразные соревнования. Все желающие смогут принести с собой свечи и принять участие в создании освещенной тропы по льду озера Саймаа до острова Кархусаари.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


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