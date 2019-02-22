«Нанести Израиль на космическую карту мира». Илон Маск отправил израильский луноход на Луну

Израиль может стать четвертой страной, которая высадила на поверхность спутника Земли свой аппарат для научных исследований.

Компания Илона Маска Space X запустила ракету-носитель Falcon 9 с частным израильским луноходом в ночь на пятницу, 22 февраля. Об этом сообщается в твиттере Space X.

Successful deployment of Nusantara Satu to geosynchronous transfer orbit confirmed—completing SpaceX’s 70th mission! pic.twitter.com/oJwLOGlrBR — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.

С собой ракета, помимо израильского аппарата, везет индонезийский спутник PSN-6 и еще один объект, назначение которого не раскрывается. Спутник уже успешно вышел на геостационарную орбиту. После этого Falcon 9 продолжает свой путь к Луне, куда прибудет примерно через два с половиной месяца.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing this booster’s third launch and landing. pic.twitter.com/IP6yvi8SQa — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.

Израильский SpaceIL станет самым маленьким луноходом, который когда-либо садился на Луну. Его диаметр всего 1,5 метра, а вес — 600 кг. Однако его создание потребовало больших инвестиций. Сначала стартап принимал участие в конкурсе Google, но за 10 лет ни одна команда так и не смогла выполнить условия. Для того, чтобы «нанести Израиль на космическую карту мира», миллиардер Моррис Кан потратил 27 млн долларов, а затем свои 5 млн инвестировал и канадский меценат Сильван Адамс.

SpaceIL должен будет измерить магнитное поле Луны и передать на Землю фото и видео. Помимо научных целей, у лунохода есть и символическая миссия – доставить на спутник капсулу с дисками израильских песен, детские рисунки и фотографии страны.

Напомним, что ранее исследовательские аппараты всего трех стран достигали Луны — СССР, США и Китая.