«Нанести Израиль на космическую карту мира». Илон Маск отправил израильский луноход на Луну

Израиль может стать четвертой страной, которая высадила на поверхность спутника Земли свой аппарат для научных исследований.

Компания Илона Маска Space X запустила ракету-носитель Falcon 9 с частным израильским луноходом в ночь на пятницу, 22 февраля. Об этом сообщается в твиттере Space X.

С собой ракета, помимо израильского аппарата, везет индонезийский спутник PSN-6 и еще один объект, назначение которого не раскрывается. Спутник уже успешно вышел на геостационарную орбиту. После этого Falcon 9 продолжает свой путь к Луне, куда прибудет примерно через два с половиной месяца.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing this booster’s third launch and landing. pic.twitter.com/IP6yvi8SQa