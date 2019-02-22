Политтехнологи и пиарщики сойдутся в баттле на тему губернаторских выборов в Петербурге

Политбаттл «Выборы губернатора Санкт-Петербурга: технологии власти и оппозиции» пройдет сегодня, 22 февраля, в «Лениздате». Проведет встречу главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, а участниками станут представители Российской ассоциации политических консультантов – основатель Bakster group Дмитрий Гусев и гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

В полдень на набережной Фонтанки, 59, обсудят опыт предыдущих избирательных кампаний по выборам губернатора Северной столицы, рассмотрят электоральные особенности города на Неве и его специфику с точки зрения политтехнологий. Также эксперты перечислят сценарии избирательной кампании по выборам и попробуют ответить на вопрос, возможно ли в Петербурге повторение ситуации в Приморье, где действующий глава региона ушел в отставку после обвинений в махинациях на выборах. Не обойдут вниманием политологи и «снежную» тему — как отразится на выборах негативный информационный фон из-за плохой уборки снега в городе.

Эти и другие вопросы обсудят известные российские политологи и пиарщики Дмитрий Орлов, Дмитрий Гусев, Дмитрий Гавра, Петр Быстров, Валерий Чебеков, Роман Московченко, Алексей Шустов, Владимир Сократилин, Илья Турманидзе. Ведущий – Александр Горшков.

На странице мероприятия в Facebook будет организована онлайн-трансляция круглого стола, который начнется в полдень. В телеграм-канале будут опубликованы видео и фотографии мероприятия.

Международный День политконсультанта отмечают 24 февраля. Это, пожалуй, главный праздник политических консультантов и пиарщиков не только в России, но и за рубежом. Петербург также активно отмечает этот день – такими событиями, как сегодняшний политбаттл.