Присылайте поздравления ваших мужчин с 23 февраля: ищем самых креативных женщин в Петербурге

«Фонтанка» готовит традиционную подборку фото с празднования 23 февраля на рабочих местах в Петербурге. С самого раннего утра мужчин поздравляют в офисах по всей Северной столице, а где-то праздник состоится в ближайшие часы. В прошлом году петербурженки наряжались ради коллег в пиратов и искали с мужчинами сокровища, были цыганками-гадалками и веселыми прелестницами на Тортуге, перевоплощались в японских гейш с веерами. Удивите нас в новом году.

Женщины, присылайте фото и видео, как вы встречаете виновников торжества, какие подарки вручаете и как показываете свою любовь. Мужчины — хвастайтесь.

Видео и фото присылайте на почту mail@fontanka.ru, в нашу группу "ВКонтакте" или в "Фейсбуке" или через форму «Предложить нам новость» в шапке сайта. Мы опубликуем их в праздничном репортаже. А затем выберем 10 лучших поздравлений, по которым запустим голосование в субботу и итоги которого подведем в воскресенье. Лучших наградим подарками от «Фонтанки».

Пожалуйста, убедитесь, что фотографии и видео, которые вы присылаете, не противоречат правилам корпоративной этики вашей компании. Мы не удаляем материалы из репортажа.