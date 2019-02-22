«Для людей патриотизм стал пустым звуком». Бурятские шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России, прокуратура начала проверку

Массовый обряд «Жэн тэнгэри яба» для укрепления России и ее народов провели байкальские шаманы. В жертву принесли пять верблюдов. Действо исследует прокуратура Иркутской области. О проверке сообщается на сайте надзорного ведомства 22 февраля.

Ролик со сжиганием пяти верблюдов опубликован на Youtube 1 февраля. В описании видео сообщается, что обряд проводится впервые в современной истории.

«У нас, у бурятов, высшее животное подношение богам считается верблюд. Почему их пять? Так получилось, что цифра пять в наших гаданиях является результатом наивысшим, хорошим, — комментирует в видео заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков. — Задавая темп, задавая возможность прорыва того, чего мы хотим достичь, без духовной энергии, без поддержки духовных лиц государство и люди сдвинуть это не смогут. Это наш вклад».

Цыбиков подчёркивает, что шаманы хотят молитвами помочь народу России, так как «для людей патриотизм стал пустым звуком». Обряд должен привести к возрождению культурных ценностей и государства.

В религиозном шаманском центре «Тэнгэри» в Бурятии назвали подобный ритуал варварским, пишет Baikal-daily.

«Это же варварство натуральное. Мы полностью отвергаем все эти ритуалы, которые делают люди с животными. Верблюд считается священным животным для бурят, его никогда не приносим в жертву. Это неошаманизм, они нарушают все каноны», — прокомментировали в «Тэнгэри».

Руководитель местной организации шаманов «Байкал» Виталий Балтаев рассказал Irkutskmedia, что действо противоречит традиционным шаманским канонам и вводит в заблуждение людей. Но назвать организаторов ритуала самозванцами Балтаев отказался, так как среди них есть посвящённые шаманы. «Это всё от недостатка знаний и традиций», — отметил он.