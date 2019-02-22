«Словосочетание «грязные выборы Санкт-Петербурга» уйдёт в прошлое». Беглов предложил желающим приехать и попробовать стать губернатором

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов утром 22 февраля принял в Смольном делегацию Центризбиркома во главе с Эллой Памфиловой, а также председателей региональных избиркомов. Занимающимся выборами он предложил спуститься в «успокаивающее место» – бункер Жданова – и пообещал честные выборы.

Как заметил Александр Беглов, в предыдущие годы в ЦИКе нередко критиковали Петербург — и справедливо. «Вам удалось вычистить некоторые нюансы», – поблагодарил Памфилову Беглов, видимо, имея в виду ее роль в уходе двух председателей Горизбиркома. Он пообещал, что в ближайшее время словосочетание «грязные выборы Санкт-Петербурга» будет оставлено в прошлом. «Мы сделаем лучшие в стране условия для работы избиркомов», – заверил Беглов.

«Мы создадим все условия, чтобы все, кто хочет принять участие в выборах, как муниципальных, так и губернаторских, пусть приезжают и участвуют. А выбор сделают наши жители», – заключил он. Ранее он призывал горожан не допустить участия в выборах «всякого воронья» из других регионов. В заключение он предложил Памфиловой показать кабинет Ленина и бункер Жданова.