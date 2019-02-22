«Словосочетание «грязные выборы Санкт-Петербурга» уйдёт в прошлое». Беглов предложил желающим приехать и попробовать стать губернатором
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов утром 22 февраля принял в Смольном делегацию Центризбиркома во главе с Эллой Памфиловой, а также председателей региональных избиркомов. Занимающимся выборами он предложил спуститься в «успокаивающее место» – бункер Жданова – и пообещал честные выборы.
Как заметил Александр Беглов, в предыдущие годы в ЦИКе нередко критиковали Петербург — и справедливо. «Вам удалось вычистить некоторые нюансы», – поблагодарил Памфилову Беглов, видимо, имея в виду ее роль в уходе двух председателей Горизбиркома. Он пообещал, что в ближайшее время словосочетание «грязные выборы Санкт-Петербурга» будет оставлено в прошлом. «Мы сделаем лучшие в стране условия для работы избиркомов», – заверил Беглов.
«Мы создадим все условия, чтобы все, кто хочет принять участие в выборах, как муниципальных, так и губернаторских, пусть приезжают и участвуют. А выбор сделают наши жители», – заключил он. Ранее он призывал горожан не допустить участия в выборах «всякого воронья» из других регионов. В заключение он предложил Памфиловой показать кабинет Ленина и бункер Жданова.
«Часто приезжают коллеги и говорят, как сложно работать. Элла Александровна достаёт своей правозащитой, наблюдатели, крыши текут, теплотрассы прорвались. У нас есть уникальная комната, которая снимает любой стресс. Когда спускаешься в бункер Жданова и понимаешь, в каких условиях люди принимали решения в то время. Там была безысходность и гибли люди. У нас сегодня все есть, чтобы соблюдать закон и право и уважительно относиться к гражданам», – завершил Беглов.
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