Владимир Путин умножил Россию на 55 генералов. Двое из них — полицейские Петербурга

К Дню защитника Отечества президент присвоил очередные звания 61 человеку — военнослужащим, полицейским, сотрудникам МЧС и таможни. Начальник УГИБДД и ГСУ ГУ МВД Петербурга и Ленобласти теперь генерал-майоры.



По информации «Фонтанки», 22 февраля Владимир Путин подписал указ о присвоении очередных званий генерал-майоров начальнику УГИБДД Петербурга полковнику полиции Алексею Семенову и начальнику Главного следственного управления ГУ МВД города и Ленобласти полковнику юстиции Олегу Антропову. «Фонтанка» анонсировала это событие в первых числах января этого года.

Также этим указом присвоены звания генералов вооруженных сил, МЧС, таможенного ведомства и МВД, контр- и вице-адмиралов.

«Фонтанка» публикует документ.

В ближайшее время указ будет опубликован.

