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Бизнес
22.02.2019 10:24
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Финансовая разведка заявила о стойком снижении теневой экономики в России

В России продолжает снижаться объем теневой экономики. Такой вывод делает  Росфинмониторинг в ежегодном анализе для министерства внутренних дел. 

Данные финансовой разведки приводит в публикации 22 февраля РБК, у которого оказался проект документа. Росфинмониторинг анализирует: в 2016 году объем теневой экономики составил 28,3% ВВП, или 24,3 трлн руб. В 2017 году – сократился почти на 8 пунктов, до 20,5% ВВП (18,9 трлн руб.). В 2018 году, по предварительным данным, размер теневой экономики еще немного снизился и составил порядка 20% ВВП.

20 трлн рублей — это больше, чем расходы всего федерального бюджета на 2019 год (18 трлн руб.), в три раза больше годовой выручки «Газпрома» (6,5 трлн руб. за 2017 год), более трети всех денежных доходов россиян за 2018 год (57,5 трлн руб.).

Эксперты не исключают, что резкое снижение теневой экономики в 2017 году связано не только с борьбой с нелегалами, но и с изменением методики подсчета. Хотя сам Росфинмониторинг отмечает, что в последние годы объемы выводимых за рубеж подозрительных денег «существенно снизились», «значительно сократилось» и поступление теневых финансовых потоков из-за рубежа.

Как финансовая разведка подсчитывала объем теневой экономики, неизвестно. Но в расчеты точно вошли серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, серые зарплаты.

В ноябре 2018-го Центробанк раскрыл секторы экономики, которые в первом полугодии прошлого года формировали наибольший спрос на теневые финансовые  услуги. В лидеры вышли строительство, услуги (кроме логистики), оптово-розничная торговля строительными и промышленными товарами, торговля товарами народного потребления. 

Справка:

Теневая экономика — хозяйственная деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта. Является ненаблюдаемой, неформальной частью экономики, но не охватывает её всю, так как в неё не могут быть включены виды деятельности, не скрываемые специально от общества и государства, например домашняя или общинная экономики. Также включает в себя нелегальные, криминальные виды экономики, но не ограничивается ими.

Теневая экономика — это экономические взаимоотношения граждан общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих государственных законов и общественных правил. Доходы этого предпринимательства скрываются и не является налогооблагаемой экономической деятельностью. По сути, любое предпринимательство, результатом которого является сокрытие доходов от государственных органов, или уклонение от уплаты налогов, может считаться теневой экономической деятельностью.

Теневая, “серая”, экономика, как правило, достаточно связана с “белой”, официальной экономикой, т.к. её важным элементом является легализация преступных доходов.

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