Смольный приготовил еще сотню участков для трамвая «Чижик»

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга в рамках концессионного соглашения с ООО «Транспортная концессионная компания» подготовил еще 101 земельный участок для строительства новых путей трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе. Речь идет о заключительном этапе строительства.

Как сообщает комитет 22 февраля, СПб ГБУ «Кадастровая оценка» провело оценку кадастровой стоимости земельных участков — это нужно для расчета ежегодной арендной платы. Договоры аренды будут заключены, как только выйдут постановления правительства.

В 2017-2018 годах ООО «Транспортная концессионная компания» в аренду было предоставлено 27 земельных участков, где были построены 6,4 км трамвайных путей, реконструировано 2,5 км дороги на проспекте Наставников, а также возведено 18 современных остановочных пунктов. Еще на 16 участков – на Ириновском проспекте и Ржевской площади – договоры были заключены в начале текущего года.

Напомним, власти города и концессионер – Транспортная концессионная компания (ТКК) – в декабре прошлого года подписали соглашение, которое продлевает сроки строительства сети для трамвая «Чижик». Они сдвинуты на ноябрь будущего года, однако врио губернатора Александр Беглов настаивает, чтобы трамвай поехал уже к 1 сентября. Этим же соглашением город и ТКК отказываются от взаимных претензий. Ранее компания укоряла чиновников за промедление с проектом планировки и, как следствие, с передачей земельных участков. Смольный отвечал: концессионер медлил с проектированием и работами даже там, где уже получил землю.