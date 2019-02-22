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Город
22.02.2019 10:16
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Смольный приготовил еще сотню участков для трамвая «Чижик»

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга в рамках концессионного соглашения с ООО «Транспортная концессионная компания» подготовил еще 101 земельный участок для строительства новых путей трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе. Речь идет о заключительном этапе строительства. 

Как сообщает комитет 22 февраля, СПб ГБУ «Кадастровая оценка» провело оценку кадастровой стоимости земельных участков — это нужно для расчета ежегодной арендной платы. Договоры аренды будут заключены, как только выйдут постановления правительства. 

В 2017-2018 годах ООО «Транспортная концессионная компания» в аренду было предоставлено 27 земельных участков, где были построены 6,4 км трамвайных путей, реконструировано 2,5 км дороги на проспекте Наставников, а также возведено 18 современных остановочных пунктов. Еще на 16 участков  – на Ириновском проспекте и Ржевской площади – договоры были заключены в начале текущего года. 

Напомним, власти города и концессионер – Транспортная концессионная компания (ТКК) – в декабре прошлого года подписали соглашение, которое продлевает сроки строительства сети для трамвая «Чижик». Они сдвинуты на ноябрь будущего года, однако врио губернатора Александр Беглов настаивает, чтобы трамвай поехал уже к 1 сентября. Этим же соглашением город и ТКК отказываются от взаимных претензий. Ранее компания укоряла чиновников за промедление с проектом планировки и, как следствие, с передачей земельных участков. Смольный отвечал: концессионер медлил с проектированием и работами даже там, где уже получил землю.

Справка:

Концессионное соглашение с ТКК было подписано в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации МК-20СХ. Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу ЛСР. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Суммарные расходы на эксплуатацию и закупку трамваев компании Stadler оцениваются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что в течение трех десятилетий будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если загрузка окажется меньше, город обязан выплатить компенсацию – выручка и субсидия складываются в сумму так называемого минимального гарантированного дохода.

Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова.

Изначально срок завершения всего проекта назначили на IV квартал 2018 года. Однако старт работы трамвая сдвигался с августа 2017 года сначала на сентябрь, затем на октябрь и, наконец, на декабрь. В итоге по первым двум этапам трамвай поехал лишь в марте 2018 года.

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