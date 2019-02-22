ЕСПЧ отклонил запрос Украины по задержанным в Керченском проливе военным морякам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в просьбе наложить новые обеспечительные меры по делу о задержанных в Черном море украинских военных кораблях и их экипажах. Об этом 22 февраля сообщает министерство юстиции России.

В Минюсте пояснили, что запрос Украины касался состояния здоровья украинских военных моряков, находящихся под стражей в Москве. ​«Со ссылкой на заключения Министерства здравоохранения Украины и экспертные мнения украинских медиков власти Украины попытались оспорить качество оказанной в Российской Федерации медицинской помощи задержанным морякам, а также потребовали проведения конкретных медицинских манипуляций», — говорится в сообщении.

Однако ЕСПЧ решил, что в запросе нет новых аргументов по сравнению с тем, который был сделан ранее. На него, уточнили в Минюсте, «российские власти уже представили исчерпывающий ответ».

«Европейский суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», — резюмировали в Минюсте.

Обеспечительные меры принимаются ЕСПЧ в исключительных случаях и заключаются в запрете государству совершать действия, которые могут привести к причинению существенного и непоправимого вреда для жизни и здоровья заявителя. Они также могут содержать указание государству совершить определенных действий с целью предотвращения такого вреда.