«Надо кончать с этой смутой»: в ГУ МВД на два генерала больше

Владимир Путин присвоил звания генерал-майоров двум руководителям полицейского главка Петербурга. Тем временем после перехода Сергея Умнова на службу в столицу стратегическая интрига только окрепла. Сегодня должность первого лица в ГУ МВД вакантна. Начальника полиции также нет на месте. «Фонтанка» узнала, какие процедуры по назначению готовятся в Москве и что за фамилии звучат в кабинетах центрального аппарата МВД.

коллаж "Фонтанки"

По информации «Фонтанки», 22 февраля Владимир Путин подписал указ о присвоении очередных званий генерал-майоров начальнику УГИБДД Петербурга полковнику полиции Алексею Семенову и начальнику Главного следственного управления ГУ МВД города и Ленобласти полковнику юстиции Олегу Антропову. «Фонтанка» анонсировала это событие в первых числах января этого года.

Тем не менее, после появления двух новых генералов на силовом поле Петербурга, в полицейском главке не прекратят ожидать пока непонятного шефа вместо ушедшего в Москву генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Как недавно «Фонтанка» описала настроения внутри системы – «там пасмурно».

Ранее наше издание сообщало, что в полпредстве по СЗФО на должность начальника ГУ МВД проходит процедуру проверки заместитель начальника полиции главка полковник Михаил Ильин. По данным нашего издания, его кандидатура прошла все инстанции, документы находились в Администрации президента, но в начале февраля были отозваны по инициативе министра Владимира Колокольцева. Заметим, что данная процедура отзыва не предусматривает указания причины.

Далее, приказом того же министра МВД должность полковника Ильина – заместителя начальника полиции по Ленобласти ГУ МВД была сокращена ввиду того, что, как также сообщала «Фонтанка», летом прошлого года указом президента в структуре главка введена более весомая позиция заместителя начальника ГУ МВД по Ленобласти. В данный момент полковник Ильин находится в распоряжении регионального начальника ГУ МВД. Которого как раз и нет.

Что касается ключевых постов в ГУ МВД, то должность начальника ГУ временно исполняет заместитель Николай Роговой (он всегда замещал Умнова в периоды отсутствия). Должность же начальника полиции временно исполняет заместитель начальника полиции Алексей Кузнецов.

Напомним, что начальник полиции, генерал-майор Константин Власов, совсем не вовремя заболел, проходит серьезное медицинское обследование и вернется к работе не раньше середины весны этого года.

Уставшие от слухов собеседники «Фонтанки» на Суворовском, 52, говорят, что большинство руководителей главка были бы рады, если бы создавшаяся на сегодня кадровая конструкция – устояла.

Что касается перспектив, то, безусловно, как системные люди руководители ГУ смотрят наверх, а не друг на друга. Если при старте интриги с полковником Ильиным рядом с его именем всплывала фамилия министра МВД Карелии Сергеева, кто, как известно, работал начальником отдела экономической безопасности в Петродворцовом районе, то в последние дни все громче обсуждают кандидатуру генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова.

Он начинал службу в милиции Ленинграда, после был переведен в Магадан, а теперь возглавляет ГУ МВД по Самарской области. Как подсказал «Фонтанке» один из собеседников в главке, «для министра Винников понятен и подходит – за ним опыт работы на посту начальников двух регионов России, он же работал и в Магаданской области, Винников не оторвался от Петербурга – его все здесь знают, да и он всех знает».

– Что еще надо, чтобы покончить с этим переполохом? Хотя… это уже смута какая-то, – скорее просит наш источник.

Также «Фонтанке» известно, что в рядах личного состава есть стойкое убеждение, что в конце февраля в Администрации президента пройдет кадровая комиссия, где, наконец, рассмотрят нового кандидата на место начальника ГУ МВД. И якобы документы на этот раз готовы именно на Винникова. Однако это лишь воображение в головах.

Исходя из знания матчасти, «Фонтанка» вынуждена огорчить руководителей строевых и оперативных подразделений ГУ МВД:

– из МВД в Администрацию президента пока не поступили документы на кого бы то ни было в связи с этим назначением;

– следующая кадровая комиссия в Администрации президента состоится не в конце февраля, а только в конце марта этого года.

То есть, даже если в середине марта кандидатура от Владимира Колокольцева появится и пройдет утверждение, то указ состоится не ранее 5 апреля этого года.

В заключение «Фонтанка» усиливает интригу.

По мнению нескольких наших собеседников в центральном аппарате МВД, все же не стоит сбрасывать с доски фигуру полковника Ильина. По их компетентному мнению, в аппаратной борьбе полезно обращать внимание не на внешние проявления статуса – Ильин действительно сегодня не исполняет никакие обязанности. Продуктивней помнить прецеденты, случавшиеся в МВД РФ при назначении на важные должности. Так, например, пусть и редко, но в истории были случаи, когда министр несколько раз отзывал кандидатуру из Администрации президента и несколько раз ту же кандидатуру вносил. Так было, к примеру, с начальником УГИБДД по Краснодарскому краю генерал-майором Александром Капустиным.

Так что до новой информации, быстро переходящей в слухи, товарищи полицейские.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»