Устроивший «жесткий замес» на Невском водитель такси задержан. Возбуждено уголовное дело

Задержан предполагаемый виновник массовой аварии на Невском проспекте, в которой тяжело пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти 22 февраля.

По данным ведомства, задержанный является 19-летним уроженцем Средней Азии. В Северной столице у него временная регистрация, официально он нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Авария с четырьмя автомобилями произошла на пересечении Невского проспекта и улицы Марата 14 февраля. По предварительной информации, водитель такси проехал на красный свет, из-за чего произошло столкновение с автомашиной «Фольксваген Поло», затем такси отбросило на встречную полосу и оно врезалось в автомобили «Опель» и «Вольво». Двое мужчин получили тяжёлые травмы.