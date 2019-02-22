Минпромторг и ФАС не увидели нарушения в «девятке» яиц в упаковке и не считают это обманом покупателей

Министерство промышленности и торговли России не увидело нарушений в фасовке куриных яиц по девять штук в упаковке. Это нельзя назвать обманом потребителей, поскольку фактическое количество товара соответствует тому, что указано на этикетке. Об этом говорится в ответе заместителя главы ведомства Виктора Евтухова на обращение депутата Госдумы Михаила Дегтярева.

«Таким образом, соответствие количества продукции, указанного в маркировке, количеству упакованной пищевой продукции не может являться введением потребителя в заблуждение», – приводит 22 февраля текст письма РБК со ссылкой на ТАСС.

В ответе Минпромторга говорится, что требования к пищевой продукции установлены техническими регламентами Таможенного союза. В них, как отмечают в ведомстве, указывается, что маркировка на этикетке должна быть достоверной, понятной и легко читаемой. При этом о фиксированном объеме или количестве единиц продукта в упаковке в регламенте не говорится, отмечают в министерстве.

Также на обращение Дегтярева ответил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его словам, ведомство рассмотрело обращение депутата, но не нашло каких-либо нарушений антимонопольного законодательства в продаже яиц по девять штук в упаковке или в таре дробных объемов иной продукции.​​

На упаковку с девятью яйцами в начале января обратили внимание пользователи Сети. На фотографии была запечатлена упаковка яиц птицефабрики «Вараксино», которая входит в агропромышленный холдинг «Комос групп». В нем рассказали РБК, что упаковки с девятью яйцами не связаны с ростом цен в начале 2019 года или увеличением ставки НДС — они появились в продаже еще в первом квартале 2018 года. Кроме того, в холдинге сообщили РБК, что эта фабрика также выпускает яйца в упаковках по 6, 8, 12, 20 и 30 штук.

15 января Михаил Дегтярев предложил главе Минпромторга Денису Мантурову ​ввести единый стандарт фасовки продуктов.