Происшествия
Лидера правящей партии Молдавии заподозрили в выводе 37 млрд руб. из России. Ранее его заочно арестовали в Москве
О деятельности международного преступного сообщества, участники которого вывели из России более 37 млрд рублей, сообщило 22 февраля МВД. Одним из организаторов незаконной схемы ведомство видит Владимира Плахотнюка — известного молдавского политика и олигарха.
«Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», – говорится в заявлении министерства внутренних дел.
По версии следствия, в 2013-2014 годах преступники по подложным документам перечисляли иностранную валюту со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» на счета нерезидентов – BC Moldindconbank S.A. и других зарубежных организаций под предлогом продажи валюты. Затем средства в рублях списывали с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдовы в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). Таким образом за пределы страны вывели более 37 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по статьям 210 (организация преступного сообщества) и 193.1 (перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Задержан и арестован житель Московского региона Александр Коркин.
Как уточняет РБК со ссылкой на ТАСС, упомянутый в релизе Владимир Плахотнюк — не кто иной, как известный политик, председатель Демократический партии Молдавии, олигарх и один из богатейших людей республики. Летом 2017 года Плахотнюка активно цитировала российская пресса: тогда его партия хотела зарегистрировать в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой. В частности, политик и его соратники требовали исключить из эфира «новости и политико-аналитические передачи» телеканалов РФ.
При этом с того же 2017 года Плахотнюк заочно арестован в РФ по обвинению в покушении на убийство. Его называли заказчиком планировавшегося устранения российского банкира Германа Горбунцова. Сам олигарх с обвинением не соглашался, называя все претензии политическими.
Справка:
В 1995 году Владимир Плахотнюк стал основателем молдавско-американской финансовой группы Angels. Позднее он возглавил нефтекомпанию Petrom Moldova и коммерческий банк Victoriabank. С 2010 года предприниматель состоит в Демократической партии страны. В январе 2016 года он был выдвинут на должность премьер-министра Молдавии при поддержке своей партии, однако его кандидатуру отверг президент страны Николай Тимофти. В декабре 2016 года Плахотнюк стал председателем Демократической партии.
В 2016 году бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман заявил об отмывании более $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. Кроме того, уехавший в США Гофман уточнил, что надеется получить от Штатов содействие в расследовании кражи $1 млрд из молдавской банковской системы. Бенефициаром этого хищения он называл Плахотнюка.