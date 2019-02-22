Лидера правящей партии Молдавии заподозрили в выводе 37 млрд руб. из России. Ранее его заочно арестовали в Москве

О деятельности международного преступного сообщества, участники которого вывели из России более 37 млрд рублей, сообщило 22 февраля МВД. Одним из организаторов незаконной схемы ведомство видит Владимира Плахотнюка — известного молдавского политика и олигарха.

«Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», – говорится в заявлении министерства внутренних дел.

По версии следствия, в 2013-2014 годах преступники по подложным документам перечисляли иностранную валюту со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» на счета нерезидентов – BC Moldindconbank S.A. и других зарубежных организаций под предлогом продажи валюты. Затем средства в рублях списывали с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдовы в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). Таким образом за пределы страны вывели более 37 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям 210 (организация преступного сообщества) и 193.1 (перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Задержан и арестован житель Московского региона Александр Коркин.

Как уточняет РБК со ссылкой на ТАСС, упомянутый в релизе Владимир Плахотнюк — не кто иной, как известный политик, председатель Демократический партии Молдавии, олигарх и один из богатейших людей республики. Летом 2017 года Плахотнюка активно цитировала российская пресса: тогда его партия хотела зарегистрировать в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой. В частности, политик и его соратники требовали исключить из эфира «новости и политико-аналитические передачи» телеканалов РФ.

При этом с того же 2017 года Плахотнюк заочно арестован в РФ по обвинению в покушении на убийство. Его называли заказчиком планировавшегося устранения российского банкира Германа Горбунцова. Сам олигарх с обвинением не соглашался, называя все претензии политическими.