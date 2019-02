«Хаябуса-2» села на Рюгу. Японский зонд 3,5 года летел к астероиду

Японская межпланетная станция «Хаябуса-2» совершила успешную посадку на астероид Рюгу. Об этом 22 февраля сообщило национальное агентство аэрокосмических исследований JAXA в Twitter.

Станция за 3,5 года преодолела путь в 280 млн километров от Земли. После посадки зонд выпустил снаряд на поверхность астероида, чтобы собрать образцы грунта. На это ушло менее одной секунды.

Добавляется, что весной 2019 года «Хаябуса-2» устроит на астероиде взрыв, чтобы создать искусственный кратер и собрать образцы почвы, после чего аппарат отправится в обратный путь на Землю.

[TD1-L08E1] On February 22 at 2:09 JST we received this navigation image! The Urashima crater is gradually turning to become visible. In the second image, we increased the magnification and brightness for easier viewing. pic.twitter.com/jN7KZ8DQMh