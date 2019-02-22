«Он был без поводка, ошейника и намордника». В Петропавловске-Камчатском стаффордширский терьер напал на беременную женщину

Стаффордширский терьер напал на беременную жительницу Петропавловска-Камчатского. Женщина получила травмы, сообщает 22 февраля региональный Следственный комитет, который проводит проверку по факту инцидента.

В УМВД по региону добавили, что бойцовая собака напала на женщину несколько дней назад. «Пострадавшая женщина обратилась в полицию, где ей дали направление на медицинскую экспертизу и разъяснили порядок обращения в суд», – говорится в сообщении.

Телеканал «360» выяснил подробности происшествия. Потерпевшая рассказала, что нападение произошло, когда она выгуливала собственную маленькую собачку. Стаффордширский терьер помчался на ее питомца, она схватила песика на руки.

«Он был без поводка, ошейника или намордника. Бежал с такой скоростью, что я даже не успела достать ключи от домофона, хотя стояла всего в паре шагов от подъезда», – вспоминает женщина.

В результате она получила рваные раны руки и ягодицы, ее пес вырвался из рук и побежал, терьер рванул за ним и серьезно покусал собаку. От смерти животное спас сосед, который прибежал на крики женщины, придавил весом боевого пса и разжал его челюсти.

На место вызвали скорую помощь и полицию. Потерпевшая добавила, что бойцовская собака уже пару лет держит в страхе жителей дома. Два года назад при похожих обстоятельствах он растерзал другую ее собаку, но тогда ей не удалось добиться справедливости.