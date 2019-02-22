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Общество
22.02.2019 08:42
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«Это ничьи воды». Адмирал США пообещал не допустить господства России и Китая в Арктике

Американский флот не допустит доминирования России и Китая в арктических водах. Об этом заявил ​командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

«Это ничьи воды. К ним должны иметь свободный и справедливый доступ все страны Арктического совета, членом которого мы являемся», — цитирует адмирала РБК со ссылкой на The Washington Examiner 22 февраля.

По мнению адмирала, интересы России и Китая в арктическом регионе пересекаются, из-за чего между двумя странами могут возникнуть трения. «Мы наблюдаем активность со стороны как китайцев, так и русских. Русские считают Арктику своим владением. Но это международная территория, и мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать открытым доступ к ней», — пояснил он.

Ранее в феврале министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что британские военные приступили к развертыванию своих сил в Арктике, чтобы защитить северный фланг НАТО от России. В ближайшее время численность военнослужащих Великобритании в регионе должна увеличиться до бригады.

Увеличение военного присутствия в Арктике рассматривает и Вашингтон. Глава ВМС США Ричард Спенсер в январе сообщал, что США изучают возможность отправки туда летом 2019 года группы военных кораблей для проверки их работоспособности в экстремальных условиях. В июне глава Пентагона Джеймс Мэттис призывал активизировать действия Вашингтона в арктическом регионе, расширив присутствие береговой охраны США.

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