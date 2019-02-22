Володя и Обама отправили полицейских на экскурсию по мостам Петербурга. За день в городе эвакуировали 46 тысяч человек

Графоман, терроризирующий Петербург анонимками, сменил не только личину (из Владимира Путина он превратился в Барака Обаму), но и объекты интереса. Он взялся еще и за мосты. Накануне полиции пришлось детально изучить переправы в центре города.

Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, вчера из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали 205 объектов, среди которых 17 учебных заведений, 9 медицинских, 18 общежитий, два музея, театр и гостиница. Тревога также задела 69 станций метро и 61 административное здание. На улицу вывели 46563 человека. Сотрудники полиции проверили безопасность более 300 мостов в центре Петербурга. Угроза взрыва нигде не подтвердилась.

Электронный террорист перестал представляться Владимиром Путиным, теперь в конце его письма стоит подпись: «С уважением, Барак Хуссейн Обама». Содержание послания осталось прежним. Угрозы приходили с электронных ящиков PUTIN.volodya и OBAMA.