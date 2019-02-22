Самопровозглашенный президент Венесуэлы подписал первый указ. Он хочет получить гуманитарную помощь

Провозгласивший себя временным президентом ВенесуэлыХуан Гуаидо подписал первый «президентский» указ. Документ опубликован в Twitter 22 февраля.

«В качестве главнокомандующего вооруженными силами я подтверждаю разрешение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы, и приказываю различным элементам, чтобы они действовали в соответствии с этой инструкцией», — говорится в тексте указа.

Согласно указу Гуаидо, Венесуэла для доставки гумпомощи открывает все закрытые границы. Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границу с Бразилией, а также с несколькими островами, через которые Гуаидо хотел получать гумпомощь.

Гуманитарная помощь от США на сумму 20 млн долларов прибыла в Колумбию, 23 февраля должны начаться поставки в Венесуэлу, однако силы Мадуро блокируют въезд товаров в страну.​

Россия считает, что под видом доставки гуманитарной помощи США готовят на границе с Венесуэлой провокацию. Мадуро рассказывал, что в среду, 20 февраля, в страну доставили 300 т гуманитарной помощи из России.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом и получил широкую поддержку Запада. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Политический кризис в стране до сих пор не разрешен.