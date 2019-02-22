"Краснодар" вслед за "Зенитом" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Второй российский клуб вечером 21 февраля вошёл в состав 16 команд, которые продолжат выступление в Лиге Европы.

"Краснодар" в гостях в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Байером" (1:1) и вышел в следующую стадию турнира. В составе "быков" красивым ударом со штрафного отличился Магомед-Шапи Сулейманов. Ранее в эту стадию турнира пробился "Зенит", победив турецкий "Фенербахче" со счётом 3:1 благодаря своему иранскому новичку – Сердару Азмуну.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу.