США показали истребитель F-21

Военно-промышленная компания Lockheed Martin анонсировала истребитель F-21. Видео корпорация разместила в YouTube.

Истребитель планируется выпускать в Индии с участием компании Tata. Часть комплектующих для самолета должна поставляться из США. В Lockheed Martin отмечают, что F-21 позволит Индии приблизиться к технологиям истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Как пишет в Twitter редактор The Aviation Week Стив Тримбл, «Lockheed [Martin] просто провела ребрендинг [истребителя] F-16V Block 70 для Индии в F-21».

Lockheed just rebranded the F-16V Block 70 for India as the F-21. Not to be confused with the U.S. Navy’s small IAI Kfir fleet also designated F-21. The ‘21’ is becoming popular, ie B-21. I also worry the USAF will next designate T-X as T-21, instead of sequentially correct T-54. https://t.co/mJs2qRdlYl