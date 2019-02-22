Николас Мадуро поблагодарил Владимира Путина за 7,5 тонн лекарств и медоборудования

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Владимира Путина и Панамериканскую организацию здравоохранения за 7,5 тонн лекарств и медицинского оборудования, что они предоставили республике.

«Я глубоко благодарен Панамериканской организации здравоохранения и президенту России Владимиру Путину за решимость в доставке медикаментов», – цитирует Мадуро ТАСС.

Ранее российская сторона передала Венесуэле груз с лекарствами и медицинским оборудованием по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Церемония прошла в международном аэропорту Каракаса. В ней принимали участие посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, а также высокопоставленные представители министерства здравоохранения республики.

Агентство Bloomberg сообщает, что правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро поручило топ-менеджерам около пятидесяти компаний, торгующих товарами народного потребления, открыть банковские счета в России, Китае, Турции и Индии.