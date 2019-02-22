Семак: Замена Азмуна в матче с "Фенербахче" - вынужденная

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над "Фенербахче" (3:1) отметил, что переломным моментом стал финальный свисток.

- Что было переломным моментом в матче?

– Финальный свисток арбитра. Мы перестали нервничать. При счете 2:1 могли забить и пропустить, вся игра была без переломных моментов.

- Почему вы заменили Азмуна на Заболотного?

– Замена вынужденная. Потому что он почувствовал проблему, и нам пришлось заменить его по состоянию здоровья, – цитирует тренера "СЭ".

Напомним, "Зенит" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, победив турецкий "Фенербахче" со счётом 3:1 на стадионе "Газпром Арена" вечером 21 февраля.

Первый матч в Стамбуле сине-бело-голубые проиграли со счётом 0:1. Героем матча в Петербурге стал новобранец питерского клуба иранец Сердар Азмун, забивший два гола туркам и сделавший голевую передачу.

Жеребьевка следующего тура Лиги Европы состоится завтра.