53 человека пострадали в ходе столкновений в Каталонии. Треть из них - полицейские

Как минимум 53 человека пострадали 21 февраля в Каталонии во время протестных акций сторонников независимости региона. Об этом сообщили в в пресс-службе каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра).

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, среди пострадавших не менее 16 человек работают в правоохранительных органах.

Акции сторонников независимости Каталонии начались в регионе утром 21 февраля. Митингующие выступают против судебного процесса над региональными сепаратистскими политиками. Митинги проходят в рамках всеобщей забастовки. Протестующие перекрывают дороги, жгут покрышки. Слушания по делу лидеров сепаратистского процесса начались 12 февраля. Перед Верховным судом Испании предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Слушания могут продлиться несколько месяцев, а приговор в таком случае вынесут летом. Прокуратура Испании обвиняет часть проходящих по делу политиков в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Гособвинение просит для них до 25 лет тюрьмы.

Напомним, что 1 октября 2017 года прошел референдум, в котором участие приняли 43% жителей региона. Подавляющее большинство (90%) высказались за отделение от Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя, в том числе, силовые методы. Пострадали 893 человека. Конституционный суд признал референдум незаконным. Несмотря на это, 27 октября каталонский парламент большинством голосов одобрил резолюцию о провозглашении независимой республики. Однако уже на следующий день, 28 октября, власти Испании объявили о роспуске правительства и парламента региона и передали полномочия главы Каталонии вице-премьеру страны. Верховный суд в Мадриде также выдал ордер на арест лидера независимой Каталонии Карлеса Пучдемона, который вынужден был покинуть страну. Пучдемон уехал в Финляндию, где финская полиция хотела его арестовать, но не сделала это, так как не смогла установить его точное местоположение. Пучдемон был задержан уже в Германии. В итоге немецкие судьи разрешили экстрадицию лидера каталонцев в Испанию.