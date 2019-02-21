В Петербурге задержан и арестован фигурант расследования «Новой газеты» о серии нападений

Невский суд Петербурга арестовал 47-летнего активиста Владимира Иванютенко. Три месяца назад он дал показания против информатора «Новой газеты», в котором опознал напавшего на него злоумышленника.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 21 февраля суд рассмотрел ходатайство дознавателя Невского УМВД об аресте Иванютенко по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ. Его задержали накануне. По версии дознания, Иванютенко 18 февраля в магазине «Пятерочка» на улице Дыбенко передал другому человеку отрезок огнепроводного шнура с дымным порохом и два электродетонатора, начиненных гексогеном массой около грамма. В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили избрание Иванютенко меры пресечения в виде заключения под стражу и уточнили, что она действует по 22 марта.

Активист, ставший известным благодаря своему появлению на протестных мероприятиях в 2017 году в маске Владимира Путина, просил не отправлять его в СИЗО. Он заявил, что на передачу шнура и детонаторов согласился по глупости, и намекнул на провокацию со стороны правоохранительных органов. Получателем элементов для взрывного устройства был участник оперативного эксперимента. Три месяца назад, в конце ноября 2018 года, Иванютенко дал показания против петербуржца Валерия Амельченко – информатора «Новой газеты» в расследовании о деятельности наемников, совершивших ряд нападении на граждан в нескольких регионах России.

В роли заказчиков якобы выступали люди из окружения бизнесмена Евгения Пригожина. В частности, Иванютенко уверенно опознал в Амельченко одного из участников вооруженного нападения на себя в декабре 2017 года. Активист http://fontanka.ru/2017/12/30/029/попал в больницу с ножевыми ранениями, он признан потерпевшим по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его ведет следствие Кировского УМВД Петербурга. Опознание Амельченко провели в ноябре 2018 года, через неделю между ним и Иванютенко состоялась очная ставка, при которой активист подтвердил свои показания. Амельченко причастность к нападению отрицал, в деле он остался свидетелем.