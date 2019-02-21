ЖК «Эланд» в Мурино остался без холодной воды. На 8 жилых корпусов привезли одну цистерну

Жильцы ЖК «Эланд» в Мурино остались без воды на сутки. Огромная очередь из людей с канистрами выстроилась во дворе на Скандинавском проезде в ночь на 22 февраля.

фото: читатель

фото: читатель"Фонтанки.ру"

Фото локального коммунального апокалипсиса «Фонтанке» прислал читатель. Как стало известно, ООО «Новая Водная Ассоциация», обсуживающая сети проводила работы на улице Шоссе в Лаврики в районе дома №47. Об ограничении холодного водоснабжения с 13.00 до 17.00 было объявлено заранее, однако, в обещанный час жильцы домов по чётной стороне Скандинавского проезда так и не увидели.

Пользователи соцсетей сообщают, что в десятом часу во двор ЖК «Эланд» приехала бочка с водой от «Новой Водной Ассоциации», но она быстро опустела. И это неудивительно – воды нет в 8 корпусах, в каждом из которых примерно по 200 квартир. Многие простояли в очереди около полутора часов. Муринская администрация успокаивает жителей и обещает при необходимости подвозить воду каждый 15-20 минут. По предварительной информации, работы на водопроводе закончатся около полуночи.