«Если у вас много денег, используйте». Памфилова дала совет Петербургу по использованию дачных участков на выборах

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова считает, что опыт использования дачных участков оставлен в прошлом. Об этом она сообщила журналистам после встречи с участниками избирательного процесса 21 февраля.

По словам Памфиловой, опыт размещения участковых комиссий при голосовании на местных выборах (так называемые дачные участки) в соседних регионах был полезен.

«Хорошо, что Москва провела этот эксперимент. Мы увидели много. Но в целом когда анализировали, поняли, что не надо это использовать в других регионах. Вот, например, Москва – богатый город. Он мог себе позволить вагончики эти, в которых были участковые комиссии. Но в итоге получились максимальные затраты при не очень высоком эффекте»,-подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова добавила, что далеко не каждый регион такое может себе позволить. «Не хочу навязывать, но если у вас есть деньги, то используйте»,-ответила она на вопрос, необходимы ли Петербургу дачные участки.

«Это был опыт, теперь мы идем дальше. Например, тестируем цифровые участки»,-пояснила она.

По словам Памфиловой, в сентябре 2019 года в Москве организуют 30 участков (вероятно, речь идёт об МФЦ), где жители других регионов, находящиеся в столице, смогут проголосовать на выборах, которые проходят в их субъектах. В том числе это касается и выборов губернатора Санкт-Петербурга. «Будьте спокойны, контроль мы обеспечим»,- заверила она.