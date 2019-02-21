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Спорт
22.02.2019 00:54
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«Идем на восток». Почему 50 тысяч человек на «Газпром-арене» провожали нападающего сборной Ирана стоя

Эффектное файер-шоу, волевая победа и удивительная личная статистика иранского новичка петербургского клуба. Отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги очень непростого матча против «Фенербахче», и отмечает очевидные поводы для радости.

«Идем на восток». Почему 50 тысяч человек на «Газпром-арене» провожали нападающего сборной Ирана стоя

Перед матчем в Петербурге любители футбола шушукались: мол, результат в Турции — не катастрофа. Футболисты «Фенербахче» при своих трибунах забили один гол без, по сути, голевых моментов: рикошет после углового сложно признать вершиной футбольной мысли. Не сказать, чтобы и «Зенит» на берегах Босфора что-то выдумал, но пенальти на условные 1-1 заработал.

Но предматчевая пресс-конференция Семака откровенно расстроила: оказалось, что с турками не сыграет аж 5 футболистов. Далер Кузяев продолжает восстанавливаться после травмы ребра (еще две недели); Олег Шатов тоже травмирован; Александр Ерохин, который на сборе в Катаре был близок к возвращению в общую группу, по словам Сергея Богдановича перенес операцию и сроки возвращения неизвестны; Кристин Нобоа еще не готов к работе с основной частью команды; Клаудио Маркизио борется с рецидивом предыдущего повреждения. Стартовый состав, с учетом этих новостей, выглядел почти безальтернативным: Андрей Лунев в воротах, Игорь Смольников справа в обороне, Александр Анюков слева (Эльмир Набиуллин после гостевой встречи остался в запасе), новый славянский дуэт центральных защитников Иванович-Ракицкий. В центре поля вышла тройка Магомед Оздоев, Эрнани и Барриос. Трио атаки составили Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун.

Напомним, в Турции чемпионат в разгаре: в субботу 16 февраля «Фенербахче» в большинстве сыграл 1:1 с «Коньяспором» и спустился на 15 место в таблице. В понедельник турок ждет принципиальнейшее дерби против «Бешикташа». На брифинге до игры главный тренер гостей Эрсун Янал сказал, что предпочел бы и победу над «Зенитом», и над «Бешикташем». Более того — пообещал доказать «Зениту» свои сильные качества.

Отдельно отметим активность петербургских фанатов перед матчем: сперва они, как говорят по согласованию с клубом, устроили файер-шоу на подходах к стадиону, в котором участвовали 400 человек. Затем на Вираже растянули говорящий баннер с подписью «Идем на восток».

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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Первый тайм получился результативным. На утро дня игры в продаже оставалось около 6000 билетов, и при практически аншлаге команда Семака начала за здравие. Сперва на 4 минуте после передачи Азмуна первый гол в официальных матчах за «Зенит» забил Оздоев. На 37 минуте преимущество в счете укрепил все тот же иранец: подачу Дриусси слева Азмун эффектным кивком преобразовал в гол.

Но на 43 минуте в безобидной ситуации «Зенит» неожиданно пропустил: с левой ноги в дальнюю девятку четко пробил Мехмед Топал. Ставки пошли вверх. Стало понятно, что «Зениту» придется забивать еще: правило гостевого гола УЕФА отменить еще не успело.

«Идем на восток». Почему 50 тысяч человек на «Газпром-арене» провожали нападающего сборной Ирана стоя

На трибунах в рамках будущей выборной кампании за происходящим наблюдал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Компанию ему составили Вячеслав Малафеев, отвечающий в «Зените» за селекцию, и руководитель Академии «Зенита» Анатолий Давыдов.

Второй тайм проходил в понятном режиме: турок устраивал счет, «Зенит» искал шансы в атаке. По истечении часа фанат с Виража выбежал на поле, пожал руку Дзюбе и Мартину Шкртелу, после чего предсказуемо встретился со стюардами. Вираж горячо поддерживал героя. Сразу после эпизода диктор стадиона актер театра «Балтийский дом» Константин Анисимов сообщил явку: 50448.

Показалось, что мажора петербургские любители футбола не дождутся. Разминаться пошел Антон Заболотный, победитель манекен-challenge минувшей недели (форвард поразил даже партнеров, не сумев на тренировке переиграть манекен). Дзюба при приеме упустил мяч в аут, но не преминул напихать партнеру за передачу. Но тут, неожиданно, у команды Семака получилась вертикальная контратака, которая после ряда отскоков завершилась голевым разрешением онлайн-противостояния Иран-Турция: Азмун снова забил. Через 3 минуты Азмуна таки сменил Заболотный. Иранца провожали стоячей овацией. Дебют — статистически и по духу игры — удался: 2+1, ушел с поля при положительном результате.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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В эндшпиле матча состоялось невозможное: Дзюбу все-таки заменили. На поле «Газпром-арены» вышел воспитанник Академии «Зенита», о котором говорили все сборы – Леон Мусаев. Показалось, что это замена на удержание счета и аванс. Уже через 3 минуты табасаранец в индивидуальном прорыве заработал желтую карточку для гостей.

После матча главные герои говорили много. Сергей Семак опять был предельно корректен: «Тяжелая игра. Сейчас набираем обороты после паузы. Не так просто начинать. Некоторые игроки поздно присоединились, кто-то травмирован, кто-то не заявлен на Лигу Европы.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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Сегодня в атаке были гораздо интереснее. Конечно, не всем довольны, но с точки зрения желания и результата не может быть претензий к игрокам. Есть над чем работать, будем двигаться. Спасибо болельщикам за файер-шоу перед матчем, за поддержку на стадионе. Это заряжает ребят. Я рад, что у нас такие болельщики, которые всегда нас поддерживают». Про главного нападающего сборной России Семак высказался следующим образом: «Дзюба работает хорошо, надеюсь, в ближайших играх он выйдет на уровень, на который сам же себя и поднял. Сейчас количество игр у нас немного прибавилось, нужно заслужить право выйти на поле».

Сам Дзюба с журналистами разговаривать отказался: «Вы нас поливаете, поливаете, не хочу говорить». А вот Азмун в микст-зоне удивил: «Я просто молодой футболист, который выходит на поле и делает свою работу». Таких героев в «Зените» давно не было.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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